A Malnate si parla di futuro con il convegno sulla Città delle Bambine e dei Bambini

È una giornata molto importante per l’Amministrazione Comunale di Malnate e il progetto che dal 2011, con la firma dell’adesione dell’allora sindaco Samuele Astuti. indirizza le scelte – anche politiche – della Giunta: “La Città delle Bambine e dei Bambini”.

Nella mattinata di giovedì 25 maggio, all’aula magna “Falcone-Borsellino” delle scuole secondarie, si è svolto il primo convegno dedicato a questo progetto, un appuntamento fortemente voluto dalla Giunta malnatese con l’obiettivo di fare il punto sugli aspetti concreti realizzati negli anni sul territorio cittadino e al tempo stesso dare una visione futura per i prossimi anni.

«Oggi è un giorno molto importante per la nostra amministrazione – spiega Nadia Cannito, assessore con delega alla Città dei Bambini – perché da molto tempo volevamo organizzare questo convegno. Purtroppo la pandemia non ci ha permesso di farlo negli ultimi anni ma ce l’abbiamo fatta e oggi siamo qua. Sarà una giornata molto bella, impegnativa, con interventi di relatori che parleranno di progettazione partecipata, che è il focus di questo convegno. Nel pomeriggio saranno i bambini del nostro consiglio dei bambini i protagonisti».

«Questo vuole essere un momento di confronto e di possibilità – l’intervento di apertura del sindaco Irene Bellifemine – per mettere in luce nuovi spunti di riflessione per migliorare il nostro governo del territorio. Se è vero che quando si diventa amministratori occorre prendersi cura della città e agire a favore di questa, si deve avere dei paradigmi di riferimento. Uno dei questi deve essere quello di dare voce ai bambini, che sono scevri da ogni condizionamento e quindi i loro pensieri sono sicuramente utili a una progettazione che sia a misura di adulti, anziani e diversamente abili».

«A Malnate continuiamo con il lavoro sulla Città delle Bambine e dei Bambini – il commento del consigliere Regionale Samuele Astuti, che iniziò il progetto nel suo mandato da sindaco -. Questo convegno vuole essere un momento di riflessione per noi e per le città vicine per confrontarci su come andare avanti, sviluppare e incrementare questo tipo di attività».