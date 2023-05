Max Cavallari è il varesino dell’anno, a lui la Girometta d’oro 2023

Sarà assegnata a Max Cavallari la Girometta d’oro 2023. Il premio al varesino dell’anno, che viene assegnato dalla famiglia Bosina dal 1957 in occasione della festa di san Vittore, è destinato al comico «Che porta avanti l’esperienza e le risate dei Fichi d’India – ha spiegato il Regiù della famiglia Bosina Luca Broggini – E ci regala un sorriso che di questi tempi è importante». La motivazione al premio verrà letta da Marco dal Fior.

Nel corso della cerimonia verrà assegnato anche il premio Maestri del Lavoro, che quest’anno andrà a Edoardo Rimoldi, dipendente della Leonardo di Nerviano.

Il premio della famiglia Bosina alle attività commerciali andranno al panificio Pigionatti di piazza della Motta, motivazione Marco Broggini e alla pescheria Piccinelli, che prima era in corso Matteotti e ora in via Veratti. Il premio al negozio, centenario, verrà motivato dallo storico Robertino Ghiringhelli. Il premio mamma dell’anno andrà a Paola Macchi.

«L’importanza che la festa di san Vittore ha per la città, e tutte le iniziative che intorno alla festa si organizzano – Ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti nella presentazione – La collaborazione con la famiglia Bosina che consolida e tramanda una serie di tradizioni per la città è fondamentale anche per la crescita culturale del territorio».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La festa di san Vittore, prevista per domenica 7 maggio comincia prestissimo: il primo appuntamento è alle 6.15 del mattino, al santuario del Sacro Monte, dove si terrà una breve cerimonia per la benedizione della fiaccola da parte di don Sergio Ghisini, arciprete del Sacro Monte.

Sarà infatti alle 6.20 la partenza della fiaccolata, organizzata da Ecorun che vedrà una staffetta di 40,7 chilometri attraverso tutti i rioni e le parrocchie di Varese. Un percorso che coinvolgerà circa una quartina di volontari «Tra i quali c’è anche il sindaco Galimberti, i ragazzi del Gulliver e molti runner varesini» ha spiegato Giuseppe Micalizzi, vicepresidente della Famiglia Bosina e presidente di Ecorun. La fiaccolata arriverà alle 10.30 in via Sacco, all’ingresso di salone Estense.

Nel frattempo, a partire dalle 10.15 nel salone consiliare di Palazzo Estense si terrà la cerimonia di conferimento della Girometta d’Oro con i maestri del lavoro e del premio ad una attività commerciale cittadina.

A seguire, i presenti si trasferiranno a piedi dai giardini Estensi a piazza san Vittore, con moto e auto storiche progettate nel territorio storico varesino con la collaborazione di “Varese Terra di Moto” e consegna della fiaccola dal sindaco al prevosto di Varese.

Alle 11.30 nella Basilica di San Vittore, messa solenne di san Vittore presieduta da monsignor Luigi Panighetti. Durante la messa è previsto il tradizionale rito del faro. È prevista inoltre una offerta dei ceri coi colori dei rioni cittadini e l’assegnazione del riconoscimento “Mamma dell’anno”. Al termine, aperitivo in piazza canonica offerto dalla Famiglia Bosina.