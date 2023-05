Varese fa festa, ecco il programma della giornata di san Vittore

«Un’importante festa della nostra città, arricchita dalle iniziative a cura della Famiglia Bosina che ogni anno coinvolge tante persone e realtà cittadine rinnovando e consolidando una tradizione per la crescita culturale del territorio»: così il sindaco Davide Galimberti definisce la tradizionale festa del Patrono di Varese, san Vittore, che si rinnova domenica 7 maggio con tanti eventi e la consegna della Girometta d’oro.

Una “festa grande” che comincia prestissimo: il primo appuntamento è infatti alle 6.15 del mattino, al santuario del Sacro Monte, dove si terrà una breve cerimonia per la benedizione della fiaccola da parte di don Sergio Ghisini, arciprete del Sacro Monte.

Sarà infatti alle 6.20 la partenza della fiaccolata, organizzata da Ecorun che vedrà una staffetta di 40,7 chilometri attraverso tutti i rioni e le parrocchie di Varese. Un percorso che coinvolgerà circa una quartina di volontari «Tra i quali c’è anche il sindaco Galimberti, i ragazzi del Gulliver e molti runner varesini» ha spiegato Giuseppe Micalizzi, vicepresidente della Famiglia Bosina e presidente di Ecorun. La fiaccolata arriverà alle 10.30 in via Sacco, all’ingresso di salone Estense, dopo aver fatto questo percorso: Santuario del Sacro Monte, chiesa di Velate, chiesa di sant’Ambrogio, chiesa Massimiliano Kolbe, chiesa di Masnago,

chiesa della Brunella, chiesa di Casbeno, chiesa di Bobbiate, chiesa di Capolago, chiesa di Cartabbia, chiesa di san Carlo, chiesa di Bizzozero, chiesa s. Teresa del Gesù Bambino, chiesa di Giubiano, stazione Nord, san Fermo, chiesa di s. Agostino Valle Olona,

chiesa Madonna di Caravaggio a Biumo Superiore, piazzale Litta (ville Ponti), chiesa di san Pietro e Paolo a Biumo Inferiore, chiesa Madonnina in Prato, chiesa di Bosto – chiesa di sant’Imerio, palazzo Estense.

Nel frattempo, a partire dalle 10.15 nel salone consiliare di Palazzo Estense si terrà la cerimonia di conferimento della Girometta d’Oro con i maestri del lavoro e del premio ad una attività commerciale cittadina.

Alle 11 ci sarà il Corteo, con il gruppo folkloristico di Varese, i rappresentanti dei rioni, il tedoforo con la fiaccola, la banda musicale e la sfilata delle moto storiche con la collaborazione di “Varese Terra di Moto” . Il percorso passerà dai Giardini estensi, via Sacco, via Marcobi, piazza Monte Grappa, corso Matteotti, piazza Podestà. Il corteo attraverserà l’arco Mera, per chiudere in piazza San Vittore con l’arrivo in Basilica intorno alle 11.30, dove a quell’ora è prevista la messa solenne di san Vittore presieduta da monsignor Luigi Panighetti, con il tradizionale rito del faro. È prevista inoltre una offerta dei ceri coi colori dei rioni cittadini e l’assegnazione del riconoscimento “Mamma dell’anno”. Al termine, aperitivo in piazza Canonica offerto dalla Famiglia Bosina.

Da ricordare inoltre, a margine degli eventi tradizionali, anche gli eventi del primo festival di san Vittore, che prevedono incontri dal 5 all’8 maggio, con il clou proprio la domenica 7. Qui l’articolo e il programma.