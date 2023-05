A Varese racconti tropicali nella Città dei giardini

L’Associazione Utopia Tropicale organizza una serata evento dedicata ad un’affascinante e ancora misteriosa parte della storia botanica varesina, quella dell’esotico e del tropicale, dove si ritrovano quei valori di innovazione, sperimentazione, creatività e lungimiranza che hanno dato lustro e notorietà internazionale a varese. Ancora oggi i tantissimi giardini di Varese sono la testimonianza di un

passato rigoglioso e straordinario che merita di essere celebrato ma, soprattutto, consolidato e rilanciato.

Le serre storiche hanno rappresentato il vero incubatore di questa cultura e di questi racconti, e propria da una di queste, la serra storica di Comerio, è partita la storia dell’Associazione Utopia Tropicale. Tantissime persone in questo periodo, grazie alle Giornate di Primavera del FAI e ad alcune aperture straordinarie, hanno avuto modo di vedere questa serra. Una serra che, come nell’ottocento, è diventata uno scrigno dove le piante, al pari di gioielli rari provenienti dai quattro angoli della terra, sono custodite gelosamente in un ecosistema che, con le sue 500 specie, rappresenta un laboratorio vivo di sperimentazione e acclimatamento di piante esotiche.

Ma tantissimi sono gli esempi di serre nel nostro territorio che potrebbero, e dovrebbero aggiungiamo noi, essere recuperate al loro antico splendore.

Appuntamento alla Sala Montanari del Comune di Varese venerdi 26 maggio ore 20.45, ingresso libero e accesso fino ad esaurimento posti.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Varese e del Comune di Comerio.