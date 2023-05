Elezioni comunali: “Agra in Movimento” punta sulla manutenzione del patrimonio boschivo e sentieristico

Manca sempre meno alle elezioni amministrative di Agra e la lista civica “Agra in Movimento” si presenta con un programma incentrato sulla manutenzione del patrimonio boschivo e dei sentieri. A guidare la lista – composta da persone attive sul territorio e appartenenti ad associazioni locali – è Sara Ranzoni, da 7 anni residente ad Agra e da 5 membro del consiglio comunale come gruppo di minoranza.

Il programma della lista civica “Agra in Movimento” si basa su obiettivi concreti e realizzabili, con particolare attenzione alle manutenzioni periodiche del patrimonio boschivo, dei sentieri e dei parchi.

«In particolare, al parco Ronchetti abbiamo in programma la promozione di un nuovo sentiero, il percorso vita, che partirà e rientrerà nell’area camper e si intersecherà con il Giro del Sole. Mentre – ha spiegato Ranzoni-, per quanto riguarda il parco Daini, la lista si impegnerà nella realizzazione di una nuova area dedicata ai bambini e agli insetti impollinatori, con la piantumazione di nuovi fiori e pannelli didattici per sensibilizzare tutti».

«Come 5 anni fa ci riproponiamo perché pensiamo di essere una buona alternativa e se gli elettori di Agra ci vorranno dare la loro fiducia faremo di tutto per mantenere gli impegni e cercare di coinvolgerli nelle decisioni amministrative, per quanto questo possa essere possibile» ha concluso Ranzoni.

Il programma completo: “Agra in Movimento”