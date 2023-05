Alla ricerca di una vita più sana. Spunti e riflessioni nell’edizione 2023 di ThinkTo a Busto Arsizio

Siamo tutti alla ricerca di una vita più sana, equilibrata e felice. Ma come fare per raggiungere l’obiettivo? Questo il filo conduttore di StarBene, il benessere come chiave del successo. Si tratta della quinta edizione di ThinkTO in programma Venerdì 5 Maggio al Teatro Fratello Sole (via M. d’Azeglio 1, Busto Arsizio) alle ore 18. L’evento, nato nel 2019 dall’agenzia creativa Think srl, per l’occasione è organizzato dalla nuova associazione StarBene di Busto Arsizio.

Sul palco si alterneranno speaker di successo, tra i quali anche alcuni talenti under 25 e under 30 indicati da Forbes, grazie alla guida del presentatore Giacomo Gallazzi, ovvero: Aurora Caporossi, presidente e founder Animenta; Lorenzo Ferrari, founder e CEO @smarTalks; Marco Marchetti, co founder e marketing manager Humamy; Natalia Mina, HRed consultant Synergie; Federico Borsari, founder e owner Lusaf srl; Marco LaRocca, ceo StudentLink; Riccardo Camarda, social media manager Capitale Umano Italiano e Francesco Alberoni, Alfiere del Lavoro.

Un viaggio nel mondo dello sport, della nutrizione, della mente e delle filosofie aziendali sostenibili, insomma, che sarà l’occasione anche per presentare ufficialmente StarBene e il suo team: Katia Roncoletta, psicologa e psicoterapeuta; Gianluca Scazzosi, fitness e wellness Industry Consultant; Stefania Pescerello, dottore in nutrizione ed esperta di alimentazione Plant Based; Roberta Dell’Acqua, psicologa e psicoterapeuta; Jacopo Anzini, osteopata e massoterapista. Così, come il neonato sodalizio vuole, anche lo stesso ThinkTO condividerà con i presenti testimonianze e spunti per intraprendere un percorso alla scoperta di stili di vita più sani e consapevoli.

«L’obiettivo è anche quello di portare le pratiche e la consapevolezza necessaria affinché ognuno possa migliorare la qualità della propria vita e i team di lavoro possano far salire la temperatura dell’happiness in azienda: il lavoratore più felice produce di più, è un dato statistico. – ricorda Matteo Toia, fondatore di Think e di StarBene – Inoltre, abbiamo anche la responsabilità sociale di rendere le nostre imprese inclusive, sostenibili, luoghi di lavoro accoglienti».

L’evento, a entrata gratuita, termina con un aperitivo per tutti i presenti. Alle 21, l’iniziativa continua (previo acquisto del biglietto) con Toro Seduto and Friends Show, lo spettacolo del comico Michele Sanguine con alcuni professionisti di Zelig Marco Della Noce, Claudio Batta e Stefano Chiodaroli. Il ricavato andrà ad Aguav (Fondazione Audiologica Varese Onlus) e a Uildm (Unione Italiana lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Varese).

ThinkTO è un momento di confronto, un’esperienza formativa, un’occasione unica per approfondire temi legati alle nuove sfide imprenditoriali, all’innovazione, all’etica del lavoro, al cambiamento e alla sostenibilità. L’obiettivo è quello di condividere esperienze di valore e casi di successo offrendo agli ospiti un’esperienza di crescita umana e professionale. L’evento è rivolto a un pubblico composto da professionisti del mondo dell’impresa, manager, associazioni culturali, enti no-profit, studenti, scuole e tutti coloro interessati ad un’occasione di ascolto e confronto.

Per info e prenotazioni: eventbrite.com, matteothink@gmail.com, cel. 360.883149

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-thinkto-starbene-il-benessere-come-chiave-del-successo-591696699757