All’Istituto Pavoni di Tradate la presentazione del libro “Vacanze Marziane, storia di un viaggio unico”

Un libro singolare, frutto di una bella collaborazione tra scuola e realtà associative e del terzo settore del territorio tradatese, dove curiosità scientifica e creatività danno vita ad una “guida” per futuri turisti marziani.

“Vacanze su Marte, storia di un viaggio unico” sarà presentato domani, sabato 20 maggio, alle 11 all’Auditorium della scuola media Paolo VI all’Istituto Pavoni di Tradate nel corso di un evento pubblico aperto agli studenti, alle scuole e alle famiglie, ma anche a chiuque sia interessato a questo tema e questo progetto.

«Il libro è il risultato del lavoro congiunto e della stretta collaborazione in rete tra l’Istituto Pavoni, la cooperativa Arca, Avis Tradate e il Gruppo Astronomico Tradatese – spiegano i dirigenti dell’istituto scolastico tradatese – Un esempio del dinamismo e della capacità di azione quando scuola, associazioni del territorio e cittadinanza entrano in sinergia. Si tratta di un progetto che tiene insieme sapere e solidarietà, cervello e cuore, empatia e creatività: è così che nasce la prima guida per futuri turisti su Marte».

I ragazzi del Pavoni, con la guida esperta del dottor Cesare Guaita, presidente del Gat, hanno studiato tutti i segreti del Pianeta Rosso, cercando di capire come arrivare sul suolo marziano, come abitarlo, quale itinerario turistico seguire. Come provetti divulgatori scientifici, si sono occupati della stesura del testo e hanno trasferito il loro sapere ai ragazzi disabili dell’Arca che hanno raccolto il testimone e lavorato con tutta la loro creatività all’intero impianto grafico.

«I momenti di incontro e confronto tra i ragazzi delle due realtà ci hanno lasciato delle certezze: imparare con entusiasmo è possibile, una scuola diversa si può fare, l’inclusione sociale e la cultura della diversità si costruiscono con azioni ed esperienze integrate – spiega la professoressa Federica Broggi, preside dell’Istituto Pavoni e prima sostenitrice del progetto – Tutti i nostri ragazzi, senza distinzione alcuna, sono capolavori da compiere, promesse da realizzare, talenti da far fruttificare. Hanno più potere di quanto possano lontanamente sospettare. Potere di fare davvero la differenza, anche attraverso iniziative come questa. Per tutti noi è stata un’esperienza di crescita umana unica. Un dono speciale viverla accanto ai ragazzi».

L’intero progetto è stato sostenuto dall’Avis di Tradate, che ha riconosciuto nel progetto sul Pianeta Rosso e nello specifico svolgimento delle attività e delle elaborazioni della documentazione, un esempio di solidarietà e di dono reciproco, nello spirito avisino di compartecipazione e di sostegno reciproco.

Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto a sostegno delle necessità del servizio educativo di Arca.

Ingresso gratuito.