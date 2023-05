Antonio Palmieri presenta il suo libro “Tecnologia solidale” a Cadrezzate con Osmate

Si svolgerà venerdì 5 maggio, alle 21 presso la sede del Comune di Villa Bozza Quaini di Cadrezzate con Osmate la presentazione del libro dell’onorevole Antonio Palmieri “Tecnologia solidale”.

L’evento, ad ingresso libero, è introdotto e moderato dal giornalista Paolo Costa ed è organizzato dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra, con il patrocinio del Comune di Cadrezzate con Osmate e della Fondazione “Pensiero Solido” fondata e presieduta dall’Onorevole Palmieri.

«Ringraziamo sia il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini che il consigliere delegato alla cultura e turismo Marco Squizzato per la sempre gentile disponibilità e collaborazione nei confronti della nostra realtà associativa – sottolinea il direttivo dell’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino “ – e per ospitarci nella prestigiosa sede comunale di Villa Bozza Quaini. Un sincero grazie, inoltre, all’Onorevole Antonio Palmieri che ha voluto recuperare in tempi brevissimi la serata originariamente prevista per la metà di aprile ma rinviata per una sua indisposizione di salute che all’amico giornalista Paolo Costa che coordinerà la serata. “Tecnologia solidale” ovvero l’azione di donne e uomini che usano le tecnologie per fare imprese profit e non profit che producono impatto sociale, culturale e umano. Sono un esempio che indica a ciascuno di noi il compito di operare per il bene comune e quindi evitare che la grande trasformazione in atto crei nuove discriminazioni o perpetui le antiche».