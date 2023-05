Aria fredda dalla Scandinavia, da domani torna la pioggia

Sole e caldo, ma passerà. L’alta pressione atlantica di oggi, martedì 23 maggio, lascerà presto il posto a un nucleo di aria fredda che dalla Scandinavia scenderà verso le Alpi.

Il Centro Geofisico Prealpino prevede una giornata in gran parte soleggiata. Nel pomeriggio formazione di nuvole cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini dove non è escluso qualche isolato rovescio o breve temporale. Altrove asciutto. La temperatura massima oggi raggiungerà i 25 gradi e l’umidità è del 68%.

Domani, mercoledì 24 maggio, ancora ampie schiarite in mattinata sulla Pianura Padana. Via via maggiore nuvolosità a partire dalla fascia alpina e prealpina associata ad alcuni rovesci e temporali che diverranno più diffusi dal tardo pomeriggio e interesseranno localmente anche le zone pianeggianti.

Giovedì 25 maggio cieli spesso nuvolosi con a tratti rovesci, specie al mattino, in progressiva attenuazione. Nel pomeriggio e in serata apertura di maggiori schiarite.