Ba Book, ecco gli eventi in programma nei prossimi giorni a Busto Arsizio

Ba Book, la rassegna dedicata al libro e all’editoria, che da oggi è ospitato anche da una tensostruttura allestita in piazza Vittorio Emanuele II, continua con un ricco programma di eventi.

Il festival è organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Amici della Biblioteca Capitolare, in collaborazione con il Tavolo Letteratura che si compone di 9 librerie (di cui 7 partecipano al festival Ubik, Bustolibri.com, Il Dondolibro, Fumettolandia, La Gilda, I libri e i giorni, Libraccio), 8 case editrici (De Piante, Nomos, Albaccara, TraccePerLaMeta, XY.IT, PEOPLE, Il Falò, Officina Libraria), 2 Associazioni (Caffè letterario e Associazione Amici della capitolare), due biblioteche, quella comunale e la Biblioteca Capitolare.

BA Book 2023 è sostenuto dal Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero della Cultura e da numerosi sponsor (Ferrovie Nord Milano, Istituto san Carlo, Sbam, Puce & partners studio legale, Istituto Vigilanza Notturna Gallarate). Non manca il contributo di Banco Bollini Marcora 1597 e BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il programma continua

Mercoledì 17 maggio

ore 17.00 Eliana Cocca presenta Gli occhiali da sogno

( Laboratorio con l’autrice per bambini 8-10 anni)

Cortile della libreria Il Dondolibro

ore 18.00 Il futuro della memoria: tutela del patrimonio attraverso strategie di salvaguardia e prevenzione a cura del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Lombardia- Monza – Maggiore Claudio Sanzò

Biblioteca comunale – sala Monaco

a cura di Associazione Amici della Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio

ore 18.00 Matteo B. Bianchi presenta La vita di chi resta (Mondadori, 2023) romanzo sulla sopravvivenza dopo il suicidio di una persona cara

Per vent’anni lo scrittore ha cercato la giusta distanza per raccontare quell’abisso. Ogni pagina contiene un germe di futuro, la testimonianza di come, persino nelle pieghe di un dolore indicibile, la scrittura possa ancora salvare.

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Ubik.

Giovedì 18 Maggio

ore 18.00 Michela Gecele presenta Un movente per morire Golem Edizioni, 2022, romanzo giallo ambientato tra Torino e Catania, una storia che oscilla fra realtà virtuale e fattuale.

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Associazione Caffè Letterario

Venerdì 19 Maggio

ore 18.00 Daniele Mencarelli presenta Fame d’aria (Mondadori, 2023), romanzo in cui l’autore fa i conti con uno dei sentimenti più intensi: l’amore genitoriale, e lo fa portandoci per mano dentro quel sottilissimo solco in cui convivono, da sempre, tragedia e rinascita.

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Ubik

ore 20.30 Emma Zanella presenta la mostra Andy Warhol Serial Identity, in corso al MAGA di Gallarate

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

Catalogo Nomos Edizioni.