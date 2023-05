Besozzo: una settimana ricca di eventi culturali e formativi

L’Amministrazione comunale di Besozzo presenta una serie di eventi culturali e formativi in programma nella prossima settimana. Martedì 9 maggio, alle ore 20.30 presso la Sala Letture in Via Mazzini 10, si terrà uno “Show Cooking” con il noto chef Costantino Di Claudio, che realizzerà ricette salva acqua. La serata avrà anche la presenza dell’ospite Senda Kaniki, che preparerà ricette tradizionali del Congo. L’evento sarà arricchito da quiz interattivi e consigli utili forniti dal “Dizionario ecologista” e dal “Tavolo del Clima”. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Venerdì 12 maggio, alle ore 20.45, nella stessa Sala Letture, ci sarà l’incontro con l’autore Vittorio Buffa, che presenterà il suo ultimo libro intitolato “La casa dell’uva fragola”. La storia narra le vicende di una famiglia durante le guerre d’Indipendenza e la Seconda Guerra mondiale, ambientata a Castello Cabiaglio. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Lunedì 15 maggio, alle ore 20.45, nella Sala Letture, si svolgerà l’incontro del Gruppo Letture per commentare il libro del mese “Daisy Miller” di Henry James. L’ingresso è libero.

Inoltre, giovedì 11 maggio, alle ore 21.00, presso la Casa delle Persone in Via Mazzini 24, si terrà un evento informativo su “Dieci consigli per la tua sicurezza informatica”, con l’intervento di Jeremy Moyes. L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la biblioteca di Besozzo all’indirizzo email bibliotecabesozzo@gmail.com o ai numeri telefonici 0332 970195-2-229. Per l’evento alla Casa delle Persone, invece, è possibile scrivere all’indirizzo email casadellepersone@gmail.com.