Claude Deveze saluta i Mastini: i gialloneri cambieranno allenatore

Claude Devèze non sarà più in piedi, alle spalle del pancone di sinistra della Acinque Ice Arena, a dirigere dalla balaustra le operazioni dei Mastini Varese di hockey su ghiaccio.

Il 53enne tecnico canadese, uno dei grandi artefici della strepitosa accoppiata IHL-Coppa Italia del club giallonero portata a termine nelle scorse settimane, ha deciso di lasciare Varese e di proseguire altrove il proprio percorso professionale.

Lo ha comunicato la società del presidente Carlo Bino con una breve nota di ringraziamento nei confronti di Devèze «per la professionalità dimostrata durante l’anno e per quanto fatto, augurando il meglio per il resto della sua carriera sportiva».

Una notizia forse non del tutto inattesa ma che certamente lascia un fondo di dispiacere tra gli appassionati: il coach nato nel Quebec era tornato a Varese nell’estate scorsa dopo la prima esperienza con i Mastini nel 2020-21 e con il suo lavoro aveva portato Vanetti e compagni fino al doppio trionfo del 22 gennaio e del 15 aprile, sempre in via Albani e sempre contro il Caldaro.

La sera del successo in IHL la permanenza di Devèze pareva scontata ma da allora le parti si erano allontanate e il comunicato emesso nella serata di domenica 28 maggio ha chiuso una pagina di storia. A leggere (nemmeno troppo) tra le righe, sembra che il club giallonero nel frattempo si sia mosso, avendo intuito – forse saputo – che il rinnovo non ci sarebbe stato. Tutto lascia pensare che Bino e il ds Malfatti abbiano già in tasca il nome del sostituto.

Bisognerà invece capire se il cambio di guida tecnica sia l’anticipo di una rivoluzione (difficile) oppure un avvicendamento che non cambierà l’impianto della squadra. Certamente sul piatto ci sarà anche la scelta degli stranieri: Drolet, in particolare, è da anni un “pretoriano” di Devèze e quindi l’attesa è anche su questo versante.