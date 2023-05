Lo svedese Niklas Czarnecki è il nuovo allenatore dei Mastini

Come lasciato intendere domenica sera, in occasione del commiato con Claude Devèze, i Mastini Varese avevano già in tasca il nome dell’uomo chiamato a sostituire il coach canadese. Nome rivelato oggi poco dopo l’ora di pranzo: sul pancone dei gialloneri ci sarà Niklas Czarnecki, 57 anni, svedese di Västervik.

Czarnecki – conosciuto in precedenza come Niklas Helgesson – ha firmato un contratto con i Mastini per la stagione 2023-24, la prima al di fuori della Svezia dove ha iniziato ad allenare sul finire degli anni Novanta. Nel corso della carriera ha lavorato a lungo nella massima divisione del proprio Paese ricoprendo ruoli da capo o da assistente allenatore.

Tra le squadre in cui ha lavorato ci sono il Bofors, il Brynäs, il Färjestad e il Karlskoga mentre negli ultimi anni ha collaborato con il Vita Hästen, club della seconda divisione svedese (la Allsvenskan).

Niklas Czarnecki è quindi ora pronto per l’esordio in panchina all’estero ed è arrivato a Varese con il compito di rimpiazzare un coach – Devèze – che lascia una pesante eredità, ovvero la doppietta coppa-campionato centrata dai gialloneri nella passata stagione. La scelta di non salire di categoria metterà ancora di più i Mastini al centro dell’attenzione in IHL e il nuovo tecnico dovrà dribblare la pressione facendo conto sulla sua esperienze e le sue qualità.

Lecito, a questo punto, aspettarsi un ricambio anche tra gli stranieri visto che si cambia radicalmente scuola (da quella franco-canadese a quella svedese). Leggendo tra le righe il comunicato dei Mastini uno dei suoi compiti sarà quello di fare crescere quei giocatori più giovani che hanno già fatto capolino in prima squadra, così da garantire negli anni a venire un ricambio generazionale.