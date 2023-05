Con l’auto dentro al lavatoio, provinciale chiusa per ore ad Azzate

È di due feriti in modo non grave, padre e figlio (il bimbo ha un anno), il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ad Azzate lungo la strada provinciale 17 nella serata di domenica.

Erano le 22.30 circa quando il conducente 35enne di un’auto con a bordo anche il figlio ha perso il controllo del veicolo finendo in un vecchio lavatoio.

Sul posto sono subito arrivate ambulanza e automedica oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Varese che hanno recuperato il veicolo.

I sanitari hanno soccorso i feriti, si tratta di due codici verdi. La strada è stata chiusa per diverse ore in entrambi i sensi di marcia per consentire la rimozione del mezzo, imbracato con l’ausilio di un’autogrù.