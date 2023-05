Dialetti, linguaggi e altro: una serata di poesia, musica e letture a Samarate

L’associazione “Amici della Biblioteca”, in collaborazione con il Comune di Samarate, invita la Cittadinanza all’evento “DIALETTI, LINGUAGGI, E ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE” al Giardino delle Balaustre di Villa Montevecchio a Samarate (ingresso carraio da via Lazzaretto). Una serata in compagnia con letture libere, poesie, canti, musiche, balli e tanto altro a cura dei partecipanti.

Appuntamento giovedì 18 maggio alle ore 20.30

(in caso di maltempo sarà rinviato a giovedì 25 maggio alle ore 20.30)

Entrata libera. Per partecipare chiamare o inviare messaggio WhatsApp, al numero 3462532983 o inviare una email amicibibliotecasamarate@yahoo.com