Diciottenni protagonisti a Malnate: battesimo civico e Ballo dei Debuttanti

Sarà un 2023 doppiamente speciale a Malnate per i nati nel 2005. I neo maggiorenni, o che lo diventeranno nel corso dell’anno solare, nel giro di pochi giorni saranno protagonisti di due eventi, uno più istituzionale, l’altro mondano.

Il primo appuntamento è per venerdì 2 giugno quando, in concomitanza con gli eventi celebrativi della Festa della Repubblica, come da ormai tradizione malnatese, i maggiorenni riceveranno la Costituzione. Il programma prevede alle ore 10 il ritrovo al Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto e l’Alzabandiera con il Corpo Filarmonico Cittadino, che proseguirà con il corteo fino a Piazza delle Tessitrici dove alle 10.30, dopo il saluto delle Autorità, ci sarà la consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni. Per l’occasione verrà consegnata anche la borsa di studio del Comune di Malnate e Fondazione Intercultura per il soggiorno all’estero.

Giovedì 8 giugno (dalle 19.30) invece, l’ associazione Genitori Malnate, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza il “Ballo dei Debuttanti”, una serata aperta a tutti i ragazzi e ragazze malnatesi che quest’anno compiono 18 anni.

È richiesta prenotazione a: cultura@comune.malnate.va.it o allo 0332 275282 entro il 6 giugno.