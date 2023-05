Dopo tre anni di stop tornano i “Giochi di Camelot”

Dopo tre anni di stop forzato a causa dell’emergenza pandemica, si sono aperti domenica 14 maggio – e dureranno fino al 21 – i “Giochi di Camelot”, alla 3SG Camelot di Gallarate. Una settimana di eventi, feste, momenti ricreativi, appuntamenti gastronomici, attività animative rivolte agli Ospiti della Struttura e ai loro familiari, che ogni anno, abbracciando un tema diverso, si propone in una veste nuova, raccogliendo l’entusiasmo degli anziani e una grandissima partecipazione dei loro cari e della cittadinanza.

Quest’anno il tema e filo conduttore dell’intera manifestazione saranno le “TRADIZIONI ED ECCELLENZE DELLA LOMBARDIA”, “un regalo per i nostri Ospiti” racconta la Presidente di 3SG Roberta Fausta Maria Maurino “che faranno un tuffo nei ricordi, nelle musiche, nella cultura e nei sapori della tradizione Lombarda, in una settimana in cui gli eventi faranno da cornice a una serie di gare che li vedranno protagonisti in una competizione a squadre per raccogliere il maggior numero di punti e medaglie e conquistare così il trofeo GIOCHI DI CAMELOT 2023”. Madrina della Manifestazione la Pallavolista Giuditta Lualdi, giovane eccellenza sportiva, centrale della UYBA. La ricca rassegna si è aperta, alla presenza del Sindaco di Gallarate Andrea Cassani, domenica 14 Maggio alle 17,00 e ha visto le degustazioni di piatti tipici della tradizione Lombarda tra cui gli autentici Bruscitti a cura del Magistero dei Bruscitti di Busto Arsizio, che partecipa con il Maestro Edoardo Toia e una delegazione di Mantellati, e degli immancabili Amaretti di Gallarate, dolce prossimo a diventare un prodotto IGP tipico (offerto dalla Pasticceria Bianchi Le Torri).

Non è stata però una festa solo per il palato, il programma prevedeva infatti sempre domenica, l’esibizione del Gruppo Folcloristico Bosino di Varese, che con un ricco repertorio di canti e danze, allieterà i presenti con la genuina espressione delle tradizionali feste popolari che scandivano e celebravano i momenti più significativi della vita dei nostri avi e che rifioriranno magicamente in una colorita serie di cori e balli. Uno “spettacolo” nello spettacolo sarà costituito dai bellissimi e variopinti costumi che, impreziositi da ricami eseguiti a mano con esemplare maestria artigianale, restituiranno intatto il fascino di un’epoca lontana nel tempo, ma sempre presente nel cuore. I partecipanti potranno infine ammirare le scenografiche esibizioni del gruppo folcloristico Sbandieratori di Ferno, che daranno dimostrazione della propria abilità con la bandiera, simbolicamente contro il destino avverso, con bellissime coreografie e esibizioni di notevole difficoltà tecnica.

Tanti gli eventi in calendario anche nei giorni successivi tra cui, solo per citarne alcuni, l’esibizione dei Frustatori di Ferno, martedì 16, mentre mercoledì 17 gli Ospiti saranno accompagnati da Carlo Bonicalzi, (consigliere di amministrazione di 3SG) in un viaggio nella Gallarate dagli anni ’30 con filmati storici unici della Gallarate che fu. Venerdi’ 19 maggio toccherà a Luciano Azzimonti dell’associazione “Amici di Volandia” condurre i partecipanti alla scoperta di quella che nei primi decenni del secolo scorso fu una tra le più importanti industrie italiane di aviazione a livello mondiale ovvero “le officine Caproni di Vizzola Ticino”. Sabato 20 Maggio ci sarà lo spettacolo “…quaicóss da nööv, quaicóss da vécc, quaicóss d’ imprestàa quaicóss da culuràa”, teatro e poesie dialettali eseguite in abiti tradizionali con Antonio e Lidia della Famiglia Bosina e, a seguire, l’esibizione delle “Sorelle Borromee” che presenteranno canzoni e musiche tradizionali Lombarde sempre con costumi tipici.

Domenica 21 Maggio il gran finale con la premiazione della squadra vincitrice e la consegna del Trofeo agli Ospiti, un momento di festa che sarà reso ancora più indimenticabile dall’esibizione del “Corpo Musicale La Concordia”, Banda di Crenna (attiva dal 1886 e composta da 32 musicisti) e dalla degustazione dell’immancabile Torta dei Giochi offerta a tutti presenti