È ancora allarme rosso in Emilia Romagna, voragine a Forlì, evacuata una palazzina

Allerta rossa anche per oggi in Emilia Romagna, martoriata da pioggia, esondazioni, fango e frane. L’acqua lentamente si sta ritirando da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi pesantemente colpiti.

E’ ancora invece molto presente a Ravenna e dintorni, ma il pericolo che tutta la città vada sott’acqua, con i tesori dell’ arte bizantina patrimonio Unesco, sembra per il momento scongiurato. A Cesena e in altri centri oggi riapriranno le scuole, che restano chiuse a Ravenna.

Dalle 3.45 squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in via Vittorio Locchi a Forlì (nel video in alto) per l’evacuazione a scopo precauzionale di una palazzina di 12 appartamenti a causa di una voragine.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio è ritornato domenica sui territori colpiti dal maltempo partecipando a due riunioni operative: stamattina presso il CCS – Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Forlì Cesena e nel pomeriggio presso quello della Prefettura di Ravenna.

In Prefettura a Ravenna, presente anche la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che ha deciso di anticipare il rientro in Italia dal Vertice G7 di Hiroshima, per seguire da vicino l’emergenza maltempo. «Noi abbiamo una Protezione Civile straordinaria», ha affermato la Presidente Meloni, «al G7, la Presidente del Fondo monetario internazionale davanti ad una serie di leader ha detto che l’Italia ha una delle Protezioni Civili migliori del mondo, se non la migliore».

Il dato positivo delle ultime 24 ore è il rientro di parte della popolazione nelle proprie abitazioni messe in sicurezza: è infatti sceso a 26.324 (19.500 nel ravennate, 4.918 in provincia di Forlì-Cesena e 1.906 nel bolognese) il numero delle persone fuori casa, rispetto alle circa 36.000 di ieri.

Sul tema della viabilità regionale, sono 622 le strade chiuse, di cui 225 chiuse parzialmente e 397 totalmente. Complessivamente 236 a Bologna, 201 in provincia di Forlì-Cesena, 139 nella provincia di Ravenna e 46 nel riminese.

A seguito di una richiesta di assistenza da parte dell’Italia tramite il Meccanismo europeo di protezione civile, l’Unione europea ha messo a disposizione apparecchiature ad alto pompaggio. Nei prossimi giorni saranno operative per le attività di soccorso in Emilia Romagna squadre provenienti dalla Slovenia e dalla Slovacchia.

Il coordinamento degli interventi delle componenti, delle strutture operative e il raccordo con la Sala operativa regionale e le Prefetture interessate dall’emergenza, continua ad essere garantito dal Comitato Operativo riunito in via permanente dal 16 maggio, presso il Dipartimento della Protezione Civile, a supporto dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

Per gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’emergenza è operativo il numero verde 800 024662 istituito dalla Regione Emilia Romagna e attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20.

Anche per la giornata di oggi, lunedì, è stata confermata l’allerta rossa per criticità idraulica su montagna, bassa collina, pianura e costa romagnola, collina e pianura bolognese. Allerta arancione per criticità idraulica sulla pianura modenese. Anche se non si prevedono significativi incrementi dei livelli idrometrici, le residue piogge previste determineranno un rallentamento dell’esaurimento delle piene su tutti corsi d’acqua dell’Emilia Romagna.