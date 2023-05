Forbici e rabbia: l’anziana terribile che danneggia le auto nel quartiere di Giubiano a Varese

Armata di rabbia e di un paio di forbici, si aggirava per via Maspero a Varese per “liberare” i parcheggi dalle auto che a suo parere non ci dovevano stare: alla fine l’anziana varesina, quasi ottantenne, è stata identificata e denunciata dai carabinieri, che le hanno contestato il danneggiamento delle auto di almeno due persone.

Nei giorni scorsi infatti due varesini si sono rivolte ai carabinieri della caserma locale denunciando danneggiamenti ai propri veicoli iniziati negli ultimi mesi del 2022. All’ennesimo avvenimento le vittime hanno chiesto aiuto, fornendo alcuni importanti dettagli. A partire dal luogo ove si verificavano. Sempre lo stesso, la zona del parcheggio di via Maspero, nel quartiere di Giubiano.

Sono così iniziate le indagini e, grazie ad un mirato servizio all’interno del teatro degli eventi finalizzato a identificare l’autore (anzi: l’autrice) degli episodi criminosi, i militari dell’Arma hanno sorpreso, in flagranza, una donna poco meno che ottantenne mentre, usando un paio di forbici, bucava una gomma della vettura di una delle due vittime.

L’anziana è stata bloccata ed accompagnata in caserma: dalle indagini è emerso che la signora aveva intimato alle vittime di non lasciare in sosta i veicoli all’interno del parcheggio in uno specifico tratto. Da lì era passata poi alle vie di fatto, accanendosi sui veicoli per far desistere i proprietari da un comportamento legittimo: per questa ragione le viene contestato non solo il danneggiamento aggravato, ma anche la violenza privata.

Gli accertamenti proseguono per verificare se vi siano altre vittime: per questo i carabinieri invitano chi avesse subito analoghi danni in quell’area a presentarsi presso gli uffici di via Saffi per denunciare.