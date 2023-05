Giovanni Galli è il nuovo presidente dell’agenzia per il Trasporto pubblico locale di Como, Varese e Lecco

L’agenzia per il Trasporto pubblico locale di Como, Varese e Lecco ha nominato all’unanimità il nuovo presidente. Si tratta di Giovanni Galli, tecnico residente in provincia di Varese che si è sempre occupato di trasporti.

La nomina arriva dopo le dimissioni del precedente presidente. Nelle scorse settimane infatti l’assemblea dei soci aveva respinto l’approvazione del verbale di nomina del presidente con la maggioranza dei soci. A seguito di questo sono arrivate le dimissioni e quindi oggi la nomina del nuovo presidente Giovanni Galli.

E’ stato nominato, sempre all’unanimità, anche il Collegio dei revisori dell’agenzia del Tpl.

«Oggi viene ripristinata la completa operatività dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale di Como Varese e Lecco e l’armonia tra le diverse componenti in vista delle sfide che attendono l’ente in materia di sviluppo del Tpl – dicono il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e il sindaco di Varese Davide Galimberti – La forzatura che aveva portato alla precedente nomina, terminata poi con le dimissioni, aveva generato un blocco dei lavori di un ente molto importante. Da oggi possiamo tornare a lavorare portando avanti tutte le iniziative in materia di trasporto locale, fondamentali per i nostri territori».