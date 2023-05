I giovani “bomber” degli scacchi di Cocquio Trevisago al campionato nazionale

Guardare, pazientare, prevedere. Tre delle qualità che si formano in un giocatore di scacchi diventano preziosi insegnamenti, regole di vita, e per questo imparare a giocare, se non assicura di diventare campioni, almeno garantisce di poter affrontare le sfide di tutti i giorni con la marcia giusta.

Per questo è nato un progetto che a Cocquio Trevisago ha portato il gioco degli scacchi sui banchi di scuola, grazie all’Associazione Genitori, tanto che i giovani scacchisti in erba stanno partecipando ad una gara di importanza nazionale. E comunque vada, è già un successo. Gli alunni che si sono distinti durante le lezioni di tale disciplina hanno composto la squadra che lo scorso 13 aprile ha gareggiato alla Fase Regionale ad Erba, qualificandosi 4° su ben 109 squadre di 94 istituti di tutta la Lombardia (tra primarie e secondarie di primo e secondo grado). Questa classifica ha dato loro accesso alla Finale nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2023 che è in corso a Montesilvano (PE) dal 7 al 10 maggio e dove la partecipazione sarà di ben 1200 partecipanti (300 squadre).

«Non può mancare un sincero ringraziamento ma soprattutto un grande “in bocca al lupo” a questa fantastica squadra», dice Ivan Potenzoni, presidente dell’Associazione genitori.

«Pur essendo una piccola associazione composta da pochi genitori pronti ad accoglierne di nuovi, siamo fieri di quanto tutti i giorni facciamo per apportare uno stile di pensiero legato al volontariato e di trovare collaborazione con enti ed associazioni del territorio e non solo. È proprio dalla sinergia che abbiamo trovato che con piacere informiamo la comunità di uno dei tanti progetti finanziati interamente dall’Associazione genitori grazie ai fondi raccolti da iniziative ed attività che proponiamo durante tutto l’arco dell’anno: si tratta proprio del Progetto di Scacchi, nato dalla collaborazione con la Società “Scacchistica Esteban Canal Cocquio” presente sul territorio, formulato sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado di Cocquio Trevisago. Il progetto è strutturato in maniera tale da permette a tutti gli alunni di avere un primo approccio a questa disciplina sportiva».