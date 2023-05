Il direttore dei musei varesini è partito per Lecco: sarà dirigente del comune sul lago di Como

Il direttore dei musei varesini Daniele Cassinelli è da ieri, 15 maggio 2023, in forza al comune di Lecco.

A dirlo, il documento del comune di Varese che ha preso in esame, ed approvato, la sua richiesta di aspettativa senza stipendio a partire dal 15 maggio 2023, appunto, fino alla scadenza dell’attuale mandato del Sindaco del Comune di Lecco che cade nel 2025.

Non è un addio definitivo, ma certamente una lunga pausa quella che Cassinelli si prende dalla città giardino, per andare a lavorare con una qualifica dirigenziale, che qui non aveva: Cassinelli è conservatore dei musei Civici di Varese dal 2008.

«Perdiamo una risorsa importante, capace e competente, ma dall’altro lato sono contento per lui, perchè assume un’alta e superiore responsabilità – ha commentato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – Gli facciamo i più sinceri complimenti per la sua nuova posizione, mentre noi ci stiamo già muovendo per supplire a questa perdita».