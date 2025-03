Quaresima al Sacro Monte tra arte, musica e testimonianze di speranza

Nel cuore del Giubileo della speranza 2025, la Parrocchia di Santa Maria del Monte propone un ricco programma di eventi per la Quaresima. Un’occasione per riflettere sul significato della speranza nella vita quotidiana, attraverso musica, testimonianze e arte sacra.

Gli incontri domenicali al Santuario di Santa Maria del Monte offriranno tre momenti di approfondimento spirituale: il 23 marzo si parlerà della “Speranza nella vita familiare”, mentre il 6 aprile il Alberto Reggiori affronterà il tema della “Missione come segno di speranza”.

Infine, il ciclo si chiuderà con la riflessione di Claudio Burgio sulla “Speranza nel mondo del disagio giovanile“. Un appuntamento particolarmente atteso è la Meditazione musicale del Gruppo Polifonico S. Maria del Monte, diretto da Gabriele Conti, prevista per domenica 30 marzo alle ore 18.

Il programma, dedicato al Sacrificio di Cristo, alternerà brani musicali alla lettura di testi del Cardinale Angelo Scola, culminando con il canto Tu mi guardi dalla Croce.

Oltre agli incontri e alla musica, ogni domenica sarà esposta un’opera d’arte significativa del patrimonio del Sacro Monte. Per la seconda domenica di Quaresima, i visitatori potranno ammirare Pellegrinaggio del Cardinale Federico Borromeo al Sacro Monte di Varese (XVII secolo), un dipinto che invita alla riflessione sul pellegrinaggio come esperienza di fede. L’opera sarà visitabile al Museo Baroffio dal 15 marzo. Infine, per unire spiritualità e natura, domenica 23 marzo alle ore 9 partirà una gita in e-bike dal Sacro Monte di Varese al Sacro Monte di Ghiffa.

L’iniziativa, gratuita, vuole essere un’esperienza di cammino e condivisione nel segno della speranza. Un percorso di fede, arte e meditazione che arricchisce il tempo della Quaresima.