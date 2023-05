Il sindaco di Azzate e il consigliere delegato rispondono alla dirigente sulla scuola media

Il sindaco di Azzate Gianmario Bernasconi e il consigliere comunale con delega al Consorzio della Valbossa, Scuola media di Azzate, Claudia Miterangelis, chiedono la pubblicazione di questa comunicazione indirizzata alla dirigente scolastica che rappresenta il pensiero e la voce del Comune di Azzate sulla tematica della Scuola media di Azzate:

Si riscontra la vostra lettera del 12.05.2023 con richiesta di pubblicazione immediata tramite Registro Elettronico, comunicando quanto segue:

– Alla luce della riunione tenutasi in data 11.01.2023 si rileva l’assoluta mancanza di tempismo nel voler manifestare le sue rimostranze dopo quattro mesi e a sole 24 ore dall’apertura delle consultazioni elettorali del Comune di Azzate.

– Si precisa che la riunione sopra citata è stata convocata dall’Associazione Genitori che ha ritenuto di invitare le persone e gli enti da loro ritenuti meritevoli;

– Alla successiva riunione convocata per il 27.02.2023 sempre dall’Associazione Genitori la S.V. sebbene puntualmente e caldamente invitata, anche a seguito dei malumori informalmente manifestati per il mancato invito precedente, non è risultata presente ne ha ritenuto di farsi rappresentare;

– Nel merito di quanto affermato da lei nella lettera in oggetto, si contesta integralmente l’assenza di interventi manutentivi all’immobile scolastico in data successiva al 29.08.2022. Meraviglia che la S.V. non abbia rilevato gli interventi eseguiti dal Consorzio della Valbossa a partire dal giorno 31.08.2022 e fino a tutto il 06.09.2022 per soddisfare le richieste pervenute fino a quella data e tra i quali di evidenziano le imbiancature fatte in tutte le aule che manifestavano segni di infiltrazioni e muffa visibile negli angoli;

– Si ricordano inoltre tutti gli interventi di spostamento di armadi, piastrellature, biblioteca ecc. da lei richiesti e puntualmente seguiti negli stessi giorni;

– Non si ritiene di dover entrare nel merito delle comunicazioni risalenti al mese di ottobre 2021 in quanto le stesse si ritengono evase a suo tempo per mezzo di interventi manutentivi e non di carta stampata;

– E’ evidente che le affermazioni emerse nel corso della riunione del 11.01.2023 sono riconducibili al periodo successivo alla sua ultima comunicazione del 20.08.2022, ai nostri interventi della prima settimana del mese di settembre 2022 e fino alla data di ispezione di Ats;

– Si specifica inoltre che il problema della muffa rilevata nell’ispezione di Ats dei primi giorni del mese di dicembre 2022 è stata prontamente risolta dal Consorzio della Valbossa e questa cosa risulta anche dal successivo verbale di ispezione di Ats di verifica delle non conformità rilevate. Anche nel corso del mese di gennaio 2023 e di marzo 2023 sono stati eseguiti ulteriori interventi con prodotti antimuffa sulle stesse superfici per mantenere controllata la situazione;

Nel merito delle infiltrazioni d’acqua, come già di vostra conoscenza, si conferma che il Consorzio della Valbossa ha eseguito, nel corso degli ultimi anni, numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla copertura dell’edificio scolastico. I lavori hanno migliorato notevolmente la situazione, tuttavia la “natura” del tetto in lamiera grecata e una serie di concause legate alla tipologia degli interventi di rifacimento eseguiti nel decennio precedente, non hanno consentito la risoluzione della difformità.

La conclusione del processo di trasformazione del Consorzio della Valbossa in una nuova forma giuridica (Gestione associata di edilizia scolastica, organizzazione e gestione di servizi scolastici della scuola secondaria di primo grado di Azzate) ha anche lo scopo di poter beneficiare di contributi statali e regionali destinati alla manutenzione degli immobili stessi, ed è la manifestazione di volontà delle amministrazioni comunali tutte di risolvere positivamente quanto prima le problematiche ancora presenti sul tetto, sui bagni e sui serramenti dell’edificio scolastico.

Siamo perfettamente a conoscenza delle criticità dell’edificio, siamo sempre intervenuti e stiamo lavorando per migliorare costantemente la nostra scuola. La nostra scuola, che è anche la scuola di chi la vive e la dirige tutti i giorni, è bella.

Non si capisce per quale motivo vengono costantemente rimarcate solo le criticità (peraltro note a tutti) piuttosto che lodare gli aspetti positivi della nostra realtà scolastica

Il sindaco Gianmario Bernasconi

Il consigliere delegato Claudia Miterangelis

