Il “villaggio dello studente” a Biumo, il miele varesino in crisi e il Palio di Legnano nel podcast del 22 maggio

Le notizie del podcast di lunedì 22 maggio

È partito da Casa Frasconi a Varese, uno dei fabbricati più antichi della città, l’intervento per la realizzazione del nuovo Studentato di Biumo Inferiore. Lunedì mattina sono iniziate le operazioni di montaggio dei ponteggi all’interno della casa. Con la messa in sicurezza dunque, si apre la fase realizzativa del grande progetto che vedrà sorgere nel quartiere di Biumo uno studentato diffuso, con la riqualificazione di diversi immobili del rione. Il progetto dello studentato, che ha ottenuto diversi finanziamenti per un valore di circa 17 milioni di euro mira non solo a riqualificare edifici in stato di abbandono ma anche a restituire vita e relazioni agli spazi, collettivi e privati, e alle aree verdi della zona, pensate come connessioni e spazi da vivere

Il cambiamento climatico sta mettendo in crisi le api e di conseguenza anche la produzione del miele e gli apicoltori. Temperature troppo basse, “bombe d’acqua”, grandine, vento, tutti fenomeni che a maggio, mese della fioritura delle acacie, non ci dovrebbero essere, ma che da qualche anno stanno mettendo in seria difficoltà il settore apistico. Con VareseNews stiamo seguendo il ciclo di vita delle api e la stagionalità della produzione del miele in un progetto che si chiama “Un anno con le api” che potete trovare sul giornale. Nella giornata mondiale delle api, il 20 maggio, siamo stati da Federico Tesser dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago che ci ha spiegato quali sono i problemi che questo clima poco primaverile comporta.

Manca ormai meno di un mese alla tappa varesina della Coppa del Mondo di canottaggio, una delle tre che si tengono ogni anno nel circuito remiero internazionale. Prima di affrontare la Coppa però, il gruppo olimpico della Nazionale Italiana si prepara agli Europei di Bled dove vedremo il ritorno in una gara di altissimo livello della olimpionica di Bardello Federica Cesarini, impegnata insieme alla torinese Silvia Crosio visto il forfait momentaneo di Valentina Rodini.

Intanto ottime notizie per il varesotto arrivano dagli Europei under 19 in Francia dove è arrivata una pioggia di medaglie. Oro per la gaviratese Ilaria Spirito nel singolo e bronzo per lei anche nell’otto femminile timonato dalla varesina Margherita Fanchi. Oro anche per il portacolori della Schiranna Maichol Brambilla nel doppio. Anche l’otto maschile è andato a segno con un bronzo: a bordo il gaviratese Matteo Giorgetti e il timonere varesino Riccardo Doni.

Legnano si mette il vestito della festa, quella che è appena cominciata è la settimana del Palio. Venerdì 26 maggio va in scena il Memorial Favari, la “Provaccia”, corsa a pelo con lo stesso regolamento del Palio riservata a giovani fantini emergenti. Domenica 28 maggio appuntamento con la sfilata storica e con il Palio, con le cerimonie religiose alla mattina, mentre dalle 15.00 in piazza Carroccio ci sarà la partenza della sfilata storica: oltre 1000 figuranti in abiti che riproducono fedelmente quelli originali del XII secolo. Alle 16.00 al Campo del Palio (il Campo sportivo Mari di Legnano) sfilata storica, onori al Carroccio, carica della Compagnia della Morte e Palio delle Contrade. LegnanoNews sta seguendo il palio con diverse iniziative che potete trovare sul giornale. La trasmissione delle manifestazioni storiche e religiose in streaming, ma anche un nuovo progetto podcast con i ragazzi delle contrade, i video con le curiosità dei figuranti, le dirette con esperti e protagonisti del Palio ed un liveblog che seguirà la giornata di domenica dalla mattina fino alla proclamazione della contrada vincitrice. Un grande lavoro da seguire sul sito e sui profili social di LegnanoNews.