In fiamme un’azienda di gomma a Vigevano: si temono problemi all’ambiente

Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 6 maggio, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un vasto incendio di un capannone industriale a Vigevano nel Pavese. Si tratta di un’azienda che produce suole e tacchi per calzature.

Le fiamme sono visibili in tutta la città. Dieci le squadre in posto che stanno operando con diversi automezzi, in rinforzo anche una squadra proveniente dal comando di Milano. In supporto sono state inviate altre due autobotti dai comandi di Milano e Lodi. In aggiunta anche un ulteriore veicolo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie “carro aria”: si temono anche ripercussioni per l’ambiente. Non si registrano feriti.