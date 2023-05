Incendio in un’azienda di Uboldo. Soccorsi due operai

Incendio all’interno di un’azienda ad Uboldo, in via Caduti della Liberazione. Per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 18:30 di giovedì 25 maggio un macchinario ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Saronno con due autopompe e un fuoristrada attrezzato con modulo antincendio. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Due operai dello stabilimento sono ricorsi alle cure del personale sanitario per il fumo inalato.