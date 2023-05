La Inox Team Saronno contro Caronno per una sfida importante per i playoff

Dopo i rinvii per pioggia nelle serie contro il Forlì e contro l’Old Parma nonché quello in settimana per l’amichevole contro la nazionale italiana, la Inox Team Saronno Softball sabato 27 maggio ospita il Caronno in un match dal sapore playoff e dallo spettacolo assicurato. Per l’occasione, la società del presidente Massimo Rotondo ha deciso di devolvere l’intero incasso dei biglietti delle due sfide, in programma dalle 16 al campo di via De Sanctis, a supporto della società ravennate dei Godo Knights che ha subito ingenti danni al campo durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi.

«Il nostro è un piccolo gesto che però facciamo con tutto il cuore per aiutare gli amici del Godo Knights in questo momento di grandissima difficoltà – ha spiegato il presidente Rotondo – Tutti noi abbiamo visto le immagini della devastazione di questi giorni che ha colpito le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Lo stadio Casadio di Godo dove si allenano tutte le squadre dei Knights è stato letteralmente sommerso dall’acqua esondata dai fiumi della zona. Speriamo che tutti i ragazzi possano presto tornare in campo, grazie anche all’aiuto di tutto il movimento del baseball e softball italiano».

Tutta la rosa è a disposizione del manager Manson per questa delicata sfida contro il Caronno, squadra tra le candidate alla qualificazione per i playoff. Gli avversari di questa nona e ultima giornata del girone di andata occupano infatti la quarta posizione con un record di 9 vittorie e 5 sconfitte. Sarà una sfida molto equilibrata e che sarà probabilmente decisa dai singoli episodi.

Per il campionato 2023 il Saronno Softball Baseball ha introdotto il biglietto di accesso per vedere le gare. Il costo per la singola partita sarà di 3 euro, per vedere le due partite in programma nel corso della giornata il costo sarà di 5 euro. L’ingresso è gratuito per i tesserati della società, minori di 18 anni, over 75 e disabili.

(Foto di Laura Massarenti)