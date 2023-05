La Mezzanotte bianca dei bambini è a Parabiago

Fervono i preparativi per la Mezzanotte Bianca dei Bambini di sabato 27 maggio: a partire dalle ore 18 una serata di giochi e divertimento in famiglia per le strade di Parabiago.

Torna anche in questo 2023 la Mezzanotte Bianca dei Bambini, un appuntamento oramai consolidato che apre la stagione estiva delle serate parabiaghesi dedicate alle famiglie.

Come ogni anno il centro città sarà palcoscenico di gonfiabili, giostre del luna park presso la piazza Mercato, occasioni per il ristoro e tante altre attrazioni, tra cui i tradizionali giochi in legno e il teatro dei burattini che farà due spettacoli: il primo alle ore 20:30 e il secondo alle 21:30.

La serata inizierà alle ore 18:00 di sabato 27 maggio, per proseguire fino a mezzanotte.

“La fine della scuola è alle porte – esorta il Sindaco Raffaele Cucchi– quale miglior modo, quindi, per inaugurare la stagione estiva, se non con una festa di giochi e divertimenti come la Mezzanotte Bianca dei Bambini? Sabato attendiamo famiglie e bimbi per vivere la nostra comunità, le attrazioni proposte e incontrarci come siamo abituati a fare nel tempo estivo.”