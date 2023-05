“La psichiatria in Italia vive un grave disagio: sono necessari interventi urgenti per la sicurezza”

L’uccisione del medico psichiatra a Pisa da parte di un paziente violento ha indotto la federazione nazionale degli Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri a denunciare una situazione di difficoltà e disagio in cui si trova a operare la categoria. I Presidente degli Ordini della Lombardia hanno scritto una lettera per denunciare il disagio in cui versa la psichiatria in Italia: tra i firmatari anche la Presidente di Varese Giovanna Beretta.

Di seguito la lettera

Ancora una volta, purtroppo, ci troviamo di fronte a un drammatico e luttuoso episodio di violenza del quale è stata vittima la Collega Dott.ssa Barbara Capovani, brutalmente assassinata a Pisa lo scorso 23 aprile, al termine del suo turno di lavoro presso il servizio di psichiatria dell’ospedale Santa Chiara.

Quanto accaduto è la drammatica conseguenza del grande disagio in cui versa l’assistenza psichiatrica del nostro paese, servizio che ha la necessità impellente di essere oggetto di una profonda e realistica riflessione e riorganizzazione a tutela dei pazienti e degli operatori sanitari del settore.

È inammissibile che medici e, in generale, operatori sanitari siano oggetto di atti di violenza di ogni tipo, verbale e fisica, quasi quotidiani, nei pronto soccorso, negli ospedali e sul territorio per effetto di una situazione emergenziale di cui sono vittime non solo i servizi psichiatrici, ma tutto il nostro sistema sanitario nazionale.

È giunto il momento di mettere in atto, con assoluta urgenza, gli interventi necessari a garantire la messa in sicurezza di tutti i presidi sanitari del nostro SSN e dei medici che hanno il diritto di essere tutelati e di poter lavorare con la necessaria serenità a difesa di quel rapporto medico-paziente che costituisce l’elemento fondante della professione medica.

Di fronte a un SSN definanziato, dove gli investimenti sulla salute sono tra i più bassi in Europa, è giusto che il cittadino sappia che anche i medici e gli operatori sanitari, sottoposti a carichi di lavoro insostenibili a tutti i livelli, sono vittime di un sistema che va profondamente riorganizzato ed economicamente sostenuto.

Pertanto gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Lombardia, in piena sintonia con la mozione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri, sollecitano e invitano le Istituzioni a intervenire urgentemente sulla riorganizzazione delle cure psichiatriche, sulla messa in sicurezza di tutti i presidi sanitari del territorio nazionale, sulla carenza di risorse umane del nostro SSN in modo da restituire dignità, sicurezza e ruolo centrale della professione, rendendo possibile la realizzazione dell’alleanza tra medico e paziente, valore fondante del nostro Codice Deontologico.

Nel giorno della fiaccolata organizzata a Pisa in ricordo della Collega Barbara Capovani, la FROMCeO ( Federazione Regionale degli ordini dei Medici e Odontoiatri della Lombardia) esprime tutto il suo cordoglio e vicinanza alla Famiglia e all’Ordine di Pisa.

I Presidenti degli Ordini Provinciali della Regione Lombardia (FROMCeO)

Dr. Gianluigi Spata– Como (Presidente FROMCeO)

Dr. Pierfranco Ravizza – Lecco (Vicepresidente FROMCeO)

Dr. Guido Marinoni – Bergamo

Dr. Ottavio Di Stefano – Brescia

Dr. Gianfranco Lima – Cremona

Dr. Massimo Vajani – Lodi

Dr. Stefano Bernardelli – Mantova

Dr. Roberto Carlo Rossi– Milano

Dr. Carlo Maria Teruzzi– Monza Brianza

Dr. Claudio Lisi – Pavia

Dr. Alessandro Innocenti – Sondrio

Dr.ssa Giovanna Beretta – Varese