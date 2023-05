Le chiusure sulla A8 nei primi giorni di maggio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, sarà chiuso il ramo di allacciamento A8/Raccordo Milano Viale Certosa, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Venezia e Milano città, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 maggio;

-dalle 21:00 di sabato 6 alle 5:00 di domenica 7 maggio.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A8 allo svincolo di Cascina Merlata e percorrere la SP ex SS11 per 1 km, per poi uscire al primo svincolo e seguire le indicazioni per Rho Fiera Milano/A4 Torino-Venezia ed entrare sulla A4 allo svincolo di Pero, in direzione di Venezia.