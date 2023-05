L’insegnamento di don Minali all’evento finale dello Youth multimedia contest

Legalità e prosocialità i temi affrontati dai ragazzi delle secondarie che hanno partecipato alla quinta edizione dello Youth multimedia contest promosso dalle Acli di Varese e dalla Commissione legalità del Centro internazionale insubrico assieme all’associazione Libera.

I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado Vidoletti di Varese e di secondo grado Sereni di Laveno, Ferraris ed Einaudi di Varese, hanno presentato i loro lavori multimediali all’evento conclusivo del progetto didattico, ospitato dalla Sala Montanari nella mattinata di mercoledì 31 maggio.

Ad aprire i lavori, assieme all’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio, anche Agostino Burbero, presidente della Fondazione don Lorenzo Milani che ha seguito poi con attenzione i ragazzi nelle loro esposizioni: «L’approccio di questo progetto portato nelle scuole è molto valido, un esempio di come valori e saperi debbano essere trasmessi ai ragazzi permettendogli di fare esperienze concrete – ha detto – le cose solo raccontate nei libri o comunque in forma astratta non sono altrettanto efficaci. La scuola deve avere la capacità di far toccare con mano ai ragazzi gli apprendimenti perché possano farli propri, appassionarsi e rielaborarli trasformandoli in agito quotidiano. Il motto di Barbiana era “imparare facendo”. I ragazzi oggi dimostrano di aver fatto propri i valori della socialità e dell’antimafia perché li hanno toccati, vissuti e rielaborati e saranno parte di loro per sempre nel loro vivere quotidiano.

Durante l’evento è stato presentato anche il prossimo corso affidato a Debora Ferrari e Luca Traini al Sereni per l’uso etico e consapevole delle nuove tecnologie perché voi ragazzi siete sommersi da una gran quantità di immagini e informazioni, più di quanto non sia mai capitato alle generazioni precedenti ed è fondamentale per voi imparare a distinguere le fake news e ad usare correttamente la tecnologia – hanno spiegato i promotori che presenteranno ai ragazzi potenzialità e rischi dell’Intelligenza artificiale, cercando di capire come sfruttare la tecnologia a proprio vantaggio, anche quando si tratta del mezzo videoludico, che ha grande potenziale ma va agito con creatività e non subito, verso un’etica e un’estetica delle nuove tecnologie».