L’ISIS Luino “Carlo Volontè” si prepara per il suo primo ballo scolastico

Grazie all’impegno dei quattro rappresentanti di Istituto e in modo particolare di Matteo Monico, è con grande entusiasmo che l’ISIS Luino ‘Carlo Volontè’ annuncia il suo primo ballo scolastico.

«Nonostante le difficoltà siamo contenti di essere riusciti ad organizzarlo. Ora tocca a noi rendere questa serata ancora più speciale» dice Matteo.

Il Prom di fine anno – dove i volti curiosi dei più giovani s’incontreranno con quelli che, con passo deciso, stanno per salutare le superiori – si terrà il 10 giugno 2023 nello splendido stadio Franco Ossola di Varese.

All’interno del campo, verrà montata una tensostruttura di 400 metri quadri con una pavimentazione da ballo perfetta per far scorrere i piedi in armonia con la musica. Sul palco, accanto alla musica di un Dj, verrà affiancata una mezzoretta di dj-set di Matteo Monico, mentre attorno verrà allestito uno spazio confortevole con comodi divanetti e posti a sedere. Inoltre, uno spazio dedicato alle foto catturerà i momenti più preziosi di questa serata: per l’occasione, infatti, sarà presente un fotografo, per immortalare ogni sorriso, ogni abbraccio e ogni emozione.

«L’atmosfera che si creerà sarà semplicemente stupenda ed unica, grazie all’immenso spazio e all’allestimento curato fin nei minimi dettagli» continua Matteo che, annunciando il dress code «rigorosamente elegante», aggiunge di essere contento di «essere riuscito ad organizzare questo PROM, e sarò fiero di aver lasciato un bel segno nella scuola. Non solo organizzando il primo ballo nella storia di questo istituto, ma anche per aver dato il massimo in tutto ciò che potevo fare per la scuola».

La sicurezza sarà garantita dalla presenza costante di addetti alla sicurezza e l’evento è aperto sia a studenti interni che a persone esterne. Per maggiori informazioni su come partecipare: @rappresentantiisisluino / @matteo_monico