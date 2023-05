L’Istituto Maria ausiliatrice inaugura una panchina della lettura a Castellanza

L‘Istituto Maria ausiliatrice ha regalato a Castellanza la “Panchina della lettura” per la città. Un gesto concreto per avvicinare la cittadinanza alla lettura

La panchina arancione è stata inaugurata alla presenza del sindaco Mirella Cerini, del vicesindaco Cristina Borroni e dell’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi. La cerimonia di posa della panchina, installata nella Corte del Ciliegio accanto ai giochi, segna il volgere al termine del Progetto lettura realizzato dagli alunni della scuola in collaborazione con i loro docenti.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere il gusto e la bellezza della lettura tra i piccoli alunni dell’istituto. Nel corso del progetto sono stati fra l’altro realizzati due audiolibri, registrati dagli alunni stessi a favore dei bambini più piccoli, uno in lingua italiana e l’altro in inglese, con tanto di effetti sonori. L’Istituto ha anche aderito a “Io leggo perché…”, che permette di donare libri alle scuole aderenti: sono stati tantissimi i genitori e i nonni che hanno scelto di regalare letture interessanti agli alunni della scuola primaria.

L’ultimo atto vedrà l’incontro tra la scrittrice Laura Orsolini e gli alunni delle classi quinte, che stanno già leggendo uno dei suoi libri: “Villa Mannara”. L’autrice si metterà a disposizione dei bambini per rispondere alle loro domande e per guidare una gara di lettura inerente il testo letto. Durante le vacanze estive, i docenti solleciteranno ancora gli alunni a gustare la bellezza del leggere trovando i luoghi più incantati per potersi immergere tra le pagine di un libro. «Ringraziamo di cuore l’amministrazione Comunale che ci ha permesso di porre questo segno visibile all’interno del Parco – ha commentato suor Angela Frigo, coordinatrice didattica della scuola primaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice. – Ringraziamo inoltre i nonni e il signor Giulio che hanno supportato gli alunni nel dipingere la panchina e farla diventare un luogo “incantato” dove poter leggere in tranquillità».