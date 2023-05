Muore nel bosco a Dumenza colpito da un ramo mentre taglia un albero

Un uomo di 71 anni è morto lunedì mattina a Dumenza colpito al capo da un grosso ramo di un albero che stava tagliando.

Il fatto è avvenuto nella zona di Pradecolo, località da cui si dipanano i sentieri per il Monte Lema o l’Alpone di Curiglia.

Sul posto si è portato un elicottero sanitario e mezzi di soccorso di terra coordinati da Areu ma i sanitari hanno constatato il decesso sul posto dell’uomo.

Da una prima ricostruzione sembra che il boscaiolo stesse tagliando un albero quando un ramo l’ha colpito al capo lasciandolo a terra incosciente.

Sul posto, attorno alle 7.30 sono intervenuti in carabinieri della compagnia di Luino, i vigili del fuoco e il nucleo Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Insubria.

A dare l’allarme un operaio che era in montagna con la vittima; in tarda mattinata erano ancora in corso i rilievi per la ricostruzione dei fatti (Nella foto sopra, il luogo dell’intervento – Notari).

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e provveduto con tecniche alpinistiche al recupero della salma, ora a disposizione delle autorità.