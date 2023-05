Nexxo Curling League, quattro domeniche sul ghiaccio a Varese

C’è fermento nel mondo del ghiaccio a Varese, non solo negli sport più noti come hockey e pattinaggio ma anche in una disciplina curiosa, meno praticata ma che – non dimentichiamolo – ha portato una clamorosa medaglia d’oro all’Italia nelle ultime olimpiadi: il curling.

Domenica 14 maggio alla Acinque Ice Arena prende infatti il via la “Nexxo Curling League”, una iniziativa fortemente voluta dalla Varese Curling del presidente Davide Quilici per incrementare l’interesse su questo sport. La “lega” è dedicata alle società che possono schierare, in ciascuna partita, i propri tesserati senza vincoli di sesso, età o livello.

Il torneo occuperà quattro domeniche: le formazioni coinvolte (Varese, Milano, Sesto San Giovanni e un team misto) disputeranno un girone all’italiana disputando una partita in ciascuna delle prime tre giornate di gara (domenica 14, 21 e 28 maggio). La classifica del girone indicherà le due finaliste e le squadre destinate a contendersi il terzo posto: l’ultimo atto sarà quindi domenica 11 giugno, sempre al PalAlbani e sempre tra le 8,30 e le 10,30 del mattino.

«È dal 1978 che a Varese non si disputa una partita ufficiale di curling – ricorda Quilici alla vigilia della Nexxo League – e questo è uno dei motivi che ci ha spinto a creare questa lega. L’edizione 2023 è una sorta di numero zero, perché l’idea è quella di svilupparla in futuro coinvolgendo anche le squadre svizzere, sempre nell’ottica di dare maggiore visibilità al curling e di permettere ai praticanti di disputare un numero più alto di partite, cosa sempre utile per far crescere il movimento».

Sempre con questo obiettivo, Varese Curling ha collaborato con la scuola “Pellico” portando la disciplina anche tra gli studenti. Venerdì 26 maggio all’Acinque Ice Arena ci sarà la conclusione del torneo interno all’istituto. E a proposito di scuole, nel prossimo anno anche il Liceo Ferraris (con il suo corso a indirizzo sportivo) porterà gli studenti a praticare il curling.