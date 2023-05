Playout a Carate Brianza per il Varese, una vittoria per salvare la stagione

Ultima partita della stagione per il Città di Varese, che domenica 14 maggio (ore 16.00) a Carate Brianza affronterà la Folgore Caratese nella gara secca di playout che i biancorossi, a causa della peggiore classifica finale, potranno solo vincere per mantenere la categoria. Una gara quindi che vale tutto un campionato e forse anche qualcosa in più.

«Ci servirà equilibrio – spiega mister Gianluca Porro -. È facile caricarla troppo perché avvertiamo tutti cosa ci andiamo a giocare domani. Ma come andrà la gara non si può stabilire prima e avere equilibrio sarà fondamentale per la gestione della partita. Arriviamo a giocarci questo match grazie al grande lavoro svolto nell’ultimo periodo, dopo una stagione complicatissima, altrimenti in settimana eravamo in vacanza a piangere. Ci siamo creati questa opportunità lasciando stare gli alibi ma agendo. Dobbiamo pensare solo a quello che competerà a noi, anche perché sarà difficile che Pastore riesca a giocare e la sua assenza potrebbe portare a dei cambiamenti nella squadra».

Come anticipato da mister Porro, molto cambierà nello scacchiere tattico del Varese con o senza Marco Pastore; il numero 11 biancorosso ha subito un infortunio alla spalla che non lo ha fatto allenare regolarmente in settimana e mette in dubbio la sua presenza in campo nell’ultima partita, nonostante la volontà di giocare del calciatore. Riguardo alla formazione biancorossa però ci sarà il rientro in difesa di capitan Mattia Monticone, mentre in attacco è possibile che parta Rossini da titolare e che Carlo Ferrario possa entrare a partita in corso.

«C’è un antagonismo enorme – analizza mister Porro – tra l’intelligenza con cui dovremo giocare e il furore e rabbia agonistica che dobbiamo avere. Ma abbiamo i giocatori con capacità ed esperienze per fare la gara come ci abbiamo preparato. Saremo pronti a tante evenienze, sapendo che in queste partite i calci piazzati possono essere ancora più importanti. Sappiamo che avremo dalla parte i nostri tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare vicinanza e sostegno. Credo che sia arrivato il momento per ripagarli ed è un fattore di questa partita perché la Varese sportiva ha bisogno che questa squadra si salvi. Dobbiamo sentire il piacere di avere questa possibilità».

