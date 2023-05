Presentata la 79esima stagione dei Pomeriggi Musicali

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha partecipato alla presentazione della 79ª Stagione dei Pomeriggi Musicali: « Nella stagione che volge al termine – ha affermato l’assessore Caruso – gli abbonati sono cresciuti del 30% rispetto a quella precedente ed è cresciuto anche il numero di biglietti venduti per i singoli concerti. Un punto di partenza che ci porta a pensare positivo e a cercare di migliorare ancora. I Pomeriggi Musicali rappresentano un patrimonio culturale fondamentale per Regione Lombardia, uno tra gli enti fondatori di questa meravigliosa realtà. Si tratta di un appuntamento culturale irrinunciabile per gli appassionati, grazie alle attività della Fondazione che coinvolgono gli storici appassionati di musica e riescono ad avvicinare alla musica classica sempre più persone».

«Sono particolarmente felice di inaugurare questa 79esima edizione – ha proseguito – anche perché i Pomeriggi Musicali, per primi, hanno organizzato un concerto con il pubblico in presenza nel giugno del 2020, dopo il lockdown. ‘Strumenti dell’anima’ è il titolo della stagione che partirà a ottobre e raggiungerà il cuore del pubblico attraverso ogni singolo strumento musicale. E i numeri parlano chiaramente, considerati i notevoli incrementi di spettatori dell’ultima stagione, che hanno reso possibile tornare a vivere l’essenza del teatro nella sua pienezza».

«In quest’ultima stagione – ha affermato il direttore generale e artistico, Maurizio Salerno – i concerti del giovedì sera hanno registrato, in media, oltre 500 spettatori, mentre in qualche sabato pomeriggio, in cui solitamente le presenze sono circa 750, abbiamo superato anche i 1.000 spettatori. Sono tornate anche le scolaresche che seguono le prove generali del giovedì mattina ed è cresciuta la partecipazione alle attività per gli under 30. Con questi risultati guardiamo avanti, tenendo a mente gli applausi e i sorrisi del nostro pubblico”.

La 79ª stagione 2023/2024 dal titolo ‘Strumenti dell’anima’ sarà inaugurata giovedì 12 ottobre, con replica sabato 14, con un concerto affidato al direttore principale James Feddeck e a un grande virtuoso del nostro tempo, il violoncellista Mischa Maisky.

Sul sito www.ipomeriggi.it è disponibile il programma completo.