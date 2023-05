Quattro arresti in Ticino per furti d’auto

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che negli scorsi giorni sono stati arrestati 4 richiedenti l’asilo soggiornanti presso il Centro federale d’asilo di Chiasso. Si tratta di un 30enne e di un 25enne, cittadini algerini, e di due 24enni, cittadini marocchini, sospettati di aver effettuato numerosi furti con e senza scasso nei veicoli in Ticino.

Al loro arresto si è giunti grazie agli accertamenti d’inchiesta e al contributo di due cittadini che, nella notte tra il 18 e il 19.05.2023, hanno notato 4 persone sospette nelle vicinanze delle loro proprietà a Biasca. Dapprima sono riusciti a fermarne due, consegnate in un secondo tempo a una pattuglia della Polizia cantonale che le ha identificate, per poi cercare invano di fermarne altre due, subendo delle vie di fatto.

Le ipotesi di reato nei confronti dei 4 arrestati sono di furto aggravato subordinatamente ripetuto furto, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto danneggiamento, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, lesioni semplici, vie di fatto e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.

«Cogliamo l’occasione per fornire i seguenti consigli di prevenzione: Togliete dall’auto tutti gli oggetti di valore e i documenti e se possibile portateli sempre con voi. Se invece non potete, fate in modo di nasconderli all’interno dell’abitacolo. Chiudete sempre i finestrini e il tettuccio apribile. Quando lasciate il vostro veicolo, chiudete sempre a chiave le portiere e il baule (anche quando parcheggiate in garage chiusi). Controllate che le portiere siano veramente chiuse a chiave. Si rinnova l’invito alla popolazione a segnalare tempestivamente movimenti sospetti e, nel caso di veicoli, a rilevare la marca e i numeri di targa comunicandoli alla Centrale comune d’allarme allo 0848 25 55 55», dicono dal comando di polizia cantonale.