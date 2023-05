Sparatoria a Uboldo nei boschi dello spaccio, due feriti

Ancora sangue nei boschi dello spaccio a cavallo fra le provincie di Milano e Varese: è successo nel tardo pomeriggio di venerdì a Uboldo nella zona boschiva attorno alla strada provinciale 25.

Verso le 19 sul posto i mezzi di soccorso allertati da un passante. A terra ferite due persone, un giovane di 23 anni italiano e un secondo soggetto, 38 anni, di origini marocchine. Al momento sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Saronno ma è molto probabile che il fatto rientri in episodio legato ad ambienti di spaccio: in questa zona in passato si sono verificati altri episodi di scontri a fuoco per il controllo del territorio.

I feriti sono stati portati al Niguarda in elisoccorso (il più giovane) e a Legnano.