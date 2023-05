Studenti artisti, un successo la mostra “Le Metamorfosi” a Cassano Magnago

Grande affluenza di visitatori a Villa Oliva a Cassano Magnago, dove riapre la stagione degli eventi con due giornate dedicate interamente all’arte e alla valorizzazione del pensiero giovanile.

“Il nostro obiettivo era quello di creare un ambiente piacevole, stimolante e di libera condivisione, che potesse giovare ai ragazzi e mettere in luce oltre alle loro capacità tecniche, la consapevolezza del cambiamento che avviene in noi stessi, negli altri e nel mondo che ci circonda” – così hanno spiegato Giuseppe Longhitano e Alessio Sbaglia, rispettivamente presidente e vice della Consulta Provinciale degli Studenti di Varese, nella giornata di inaugurazione della Mostra “Le Metamorfosi”, che si è tenuta il 29 aprile.

L’evento, che ha visto la partecipazione degli studenti da parte di tutto il territorio della provincia di Varese, è stato organizzato dalla Consulta degli Studenti e, reso possibile dall’associazione Vil.Lab EPS, col patrocinio da parte del Comune della Villa.

Durante la mostra è stato possibile visionare gli elaborati dei ragazzi a partire da discipline come la pittura, la fotografia, la scultura, poesia e disegno.

I ragazzi si sono detti molto entusiasti per l’iniziativa, che infatti ha dato loro occasione di esprimersi liberamente, e auspicano a maggiori attività di promozione culturale del loro pensiero come questa.

“Per me le metamorfosi sono costituite da esperienze, che, in qualche modo, segnano la nostra vita, ci cambiano inconsciamente e contribuiscono alla nostra formazione; sono compiaciuto di come anche le generazioni più adulte si siano immedesimate nei sentimenti comuni dei ragazzi”, ha detto uno degli artisti.

Il dirigente dell’ufficio scolastico, il dottor Carcano, ha dichiarato di essere soddisfatto della buonuscita dell’evento e del fatto che si sia data priorità al valore che portano dentro questi ragazzi