Sudorazione eccessiva: cause e rimedi di una patologia di cui si parla poco

Tutti sudiamo ma in alcune persone questo avviene in maniera eccessiva. Quando la sudorazione supera i normali livelli si parla di iperidrosi. Come è facilmente immaginabile, la sudorazione eccessiva crea un forte impatto negativo in chi ne soffre facendo spesso sentire le persone a disagio e in ansia nell’affrontare anche le normali attività quotidiane.

Ci sono alcune zone che sono maggiormente interessate da questa patologia: mani, piedi e ascelle anche se può colpire altre parti del corpo.

Abbiamo incontrato la dottoressa Giamberini della Clinica O3 di Cerro Maggiore per aiutarci a comprendere le cause dell’iperidrosi e come è possibile trattarla.

Dottoressa Giamberini il sudore ha una funzione per il nostro corpo?

Certamente, sudare è fondamentale per le persone. Serve a regolare la temperatura corporea. Quando essa si alza, il corpo rilascia calore tramite il sudore intervenendo così sulla termoregolazione. Inoltre grazie al sudore il corpo elimina scorie e regola la crescita dei microorganismi che si trovano sulla pelle.

Perché in alcune persone la sudorazione supera i normali livelli?

Sono davvero molteplici le cause che possono portare a una sudorazione eccessiva.

L’iperidrosi infatti può avere origini neurologiche dovute a una predisposizione genetica o a cause psicologiche.

Ma ci sono alcune malattie che ne facilitano l’insorgenza come quelle cardiovascolari, endocrine e neurologiche. Anche infezioni e neoplasie posso aumentare la produzione di sudore.

Va detto che anche la menopausa, la gravidanza, l’obesità e l’assunzione di alcuni farmaci possono portare a una sudorazione eccessiva.

Quali sono i sintomi dell’iperidrosi?

Il sintomo più evidente è un’eccessiva produzione di sudore in assenza di attività fisica o di stati emozionali intensi.

A questo, in molti casi, si aggiunge anche un cattivo odore, specie quando questa condizione colpisce le piante dei piedi e le ascelle.

Esistono delle cure per l’iperidrosi?

Certamente, esistono delle cure che possono bloccare l’eccessiva produzione di sudore permettendo così alle persone che ne soffrono di tornare ad affrontare le relazioni interpersonali con maggiore serenità.

Nei casi più gravi ci si può sottoporre a un intervento chirurgico che interrompe la trasmissione degli impulsi nervosi alle ghiandole sudoripare.

Tuttavia, io consiglio sempre di provare prima le iniezioni di tossina botulinica in quanto è un trattamento molto meno invasivo ed è efficace nel 95% dei casi.

Ci parli di questo trattamento

Si tratta di un approccio terapeutico particolarmente valido. Infatti la tossina botulinica o Botox è in grado di bloccare i segnali nervosi che stimolano la sudorazione nella quasi totalità dei casi.

Inoltre è una cura minimamente invasiva che viene effettuata direttamente in ambulatorio medico.

Grazie a degli aghi sottilissimi si inietta il Botox nelle aree del corpo colpite. L’effetto è riscontrabile dopo tre giorni dal trattamento ed ha una durata temporanea che, nella maggior parte delle persone, arriva a circa sei mesi.

Dove è possibile effettuare questi trattamenti?

Al momento non sono molti i centri medici che offrono questo tipo di cura.

Noi della clinica O3 di Cerro Maggiore, facilmente raggiungile da Varese, Como e Milano, siamo uno dei pochi centri in Lombardia ad effettuare questi trattamenti.

Seppur questo trattamento comporti davvero pochi effetti collaterali mi preme ricordare che è fondamentale rivolgersi esclusivamente a medici esperti.