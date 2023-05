Sull’Unione il centrodestra attacca: “Lonate ci guadaganava”

Il “saldo” dell’Unione di Comuni Ferno-Lonate Pozzolo era ancora positivo. Lo sostiene il centrodestra lonatese, tornando ancora una volta su uno dei temi di netta contrapposizione all’amministrazione Rosa: la decisione di liquidare l’Unione che (nata a fine Novanta con grandi speranze) gestiva da alcuni anni pochi servizi ma anche la Polizia Locale, con competenza anche sulle aree di accesso a Malpensa.

«La Giunta Rosa nel 2022 come tutti ben ricorderete, ha preso la decisione di sciogliere in modo unilaterale l’Unione ventennale con il vicino comune di Ferno, paventando la sua anti-economicità» dice Francesco Carbone, di Fratelli d’Italia. «Tuttavia, gli studi ed i documenti a supporto di questa decisione erano insufficienti per prendere una decisione così delicata. Uno dei dati, più volte ribaditi più volte dalla Giunta Rosa, era la perdita di oltre un milione di Euro in tutti questi anni.

Noi componenti della lista LeAli per Lonate Carraro Sindaco, abbiamo condotto un’indagine basandoci su dati che ci sono arrivati da fonti molto attendibili e abbiamo scoperto che, in realtà, le quote di partecipazione (trasferimenti Comune > Unione) ed i ritorni (Unione > Comune) hanno prodotto un saldo positivo a favore di Lonate Pozzolo per 246’000,00 €. Questo senza nemmeno considerare il ricavo della liquidazione in corso, che terrà conto anche dell’eventuale vendita dell’immobile e delle attrezzature».

«L’Unione e la sua gestione, a livello di organizzazione del personale, andavano probabilmente rivisti e miglioranti, ma la sola motivazione economica non era dunque sufficiente per lo scioglimento dell’ente. Probabilmente l’anno 2020, con il brusco calo delle sanzioni di Malpensa dovute alla pandemia, è stato uno dei fattori scatenanti per decidere lo scioglimento. Questo ovviamente non giustifica la decisione affrettata e poco ponderata che andrà a discapito dei cittadini Lonatesi per i prossimi anni. Oltre questo rimarchiamo anche l’incapacità di pensare e soprattutto attuare strumenti alternativi, magari più snelli, per la gestione congiunta della polizia locale e dunque della questione Malpensa. Questi sono chiari indicatori dell’incapacità di amministrare il paese da parte di Uniti e Liberi».