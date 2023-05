“Sull’Unione il centrodestra mistifica i fatti”

«Ancora una volta il centrodestra mistifica i fatti. D’altronde cosa ci si può aspettare da chi parla di noi come di quelli che hanno “, distrutto” Lonate? Da Gelosa mi sarei aspettato maggiore onestà intellettuale».

Angelo Ferrario, assessore al bilancio di Lonate, contrattacca dopo le dichiarazioni del centrodestra sulla questione dello scioglimento dell’Unione.

LeAli per Lonate aveva parlato di un “attivo” di 264mila euro per l’ente costituito dai due Comuni di Ferno e Lonate, contestando la decisione di scioglierlo.

Diversa la lettura proposta da Ferrario: «I dati non sono certo quelli detti dal centro destra. Come ho sempre detto, dal 2014 al 2021 Lonate ha pagato all’unione, per il suo funzionamento, euro 4.536.738,75, ricevendo come devoluzione dall’unione euro 3.097.229,32. Il disavanzo è pari ad euro 1.439.519,43».

Se questo è il dato di lungo periodo, per Ferrario il “passivo” è confermato anche dall’esercizio più recente: «Nell’ ultimo anno (2021), abbiamo dato euro 460.669 e ricevuto euro 141.228»