Torna il centro estivo più pazzo, quello del Circo Kabum

NOTIZIARIO UISP del 18 maggio

CIRCO – Torna il centro estivo più pazzo che esiste

Il circo è prima di tutto uno stato dell’anima teso tra la fantasia e la continua ricerca dell’impossibile che diventa possibile. Un universo magico, fatto di profumo, di colore e anche di nostalgia, che rapisce con la sua poesia. Amare il circo significa sperimentare continuamente, sfidare la gravità e la convenzionalità, fare squadra ma puntare all’assolo.

Per tutti i bimbi che fantasticano di essere equilibristi a 10 metri di altezza, che sognano peripezie ed evoluzioni acrobatiche o che, quando sono seduti sull’altalena, immaginano di diventare trapezisti, questa estate si apre il tendone gialloviola del circo di via Guicciardini. Spazio Kabum, la scuola di circo di Varese da sempre affiliata Uisp, anche quest’anno organizza, dal 12 giugno al 14 luglio, dalle 9 alle 17, il centro estivo dal titolo “Estate al circo” dai 4 ai 12 anni.

«Si tratta di settimane all’insegna delle arti circensi, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del circo tra giocoleria, equilibrio, acrobazie in aria e a terra – spiega Alessandra Pessina, fondatrice di Spazio Kabum insieme a Martino Miele e Damiano Petitti di Roreto – Non mancheranno gite alla scoperta del nostro territorio, tuffi rinfrescanti, laboratori creativi e manuali e tanto altro». Le attività saranno diversificate per le diverse fasce di età, con possibilità di partecipare anche solo a una o due settimane, o di frequentare mezza giornata. Il mercoledì verrà dedicato alle gite alla scoperta del territorio, in natura, al lago, al fiume. Per iscrizioni: 3494568018.

PODISMO – In ricordo di Fabione, in 400 al Bradipozoppo

Nonostante la pioggia, sono stati 400 i podisti che si sono sfidati nel quattordicesimo trofeo del Bradipozoppo, gara di corsa di Bolladello di Cairate che si è svolta il primo maggio. Ad organizzare la manifestazione è la Bradipozoppo, Asd dedita all’organizzazione di corse podistiche con servizio ristoro e sagre che esiste dal 2009 e che è sempre stata affiliata alla Uisp. Un successo dunque per il trofeo Bradipozoppo dedicato all’indimenticabile Fabione scomparso nel 2013, il cui ricordo porta i podisti a correre per paesi e boschi, anche quando il tempo è brutto.

PODISMO – SPRInTZ Running Laveno, Filippo e Giacomo sono arrivati al traguardo



È stata un successo “CorriFilippo CorriGiacomo”, corsa (o camminata libera) di 5 o 10 chilometri sulla ciclabile di Laveno che si è svolta domenica 7 maggio in occasione della festa patronale del paese (dedicata ai Santi Filippo e Giacomo) e con il patrocinio del comune di Laveno Mombello. Durante la giornata è stata inaugurata la nuova segnaletica sulla ciclabile, opera che consentirà a chiunque di misurarsi durante l´attività fisica e potrà agevolare chi si appresta ad allenamenti un po’ più tecnici. La manifestazione e la segnaletica sono opera di SPRInTZ Running Laveno, asd affiliata a Uisp, i cui allenamenti coinvolgono sempre più persone che si avvicinano alla corsa per stare insieme e per tenersi in forma.