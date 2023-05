Torna la Varese Eco Green: tanti piloti impegnati nella gara di regolarità ecologica

Si avvicina l’appuntamento con la Varese Eco Green, la sfida di regolarità riservata alle vetture ecologiche che si disputa domenica 28 maggio grazie all’organizzazione dell’Automobile Club Varese e che avrà il proprio cuore – con partenza, arrivo e villaggio espositivo – in piazza Montegrappa.

La seconda edizione è inserita nel calendario di Aci Sport che prevede un campionato italiano per veicoli a energie alternative; tra quelli impegnati ci sono automobili elettriche, ibride mild, full e full hybrid plug-in ma anche quelle alimentate a metano, a gpl o bi-fuel. La formula permette di vedere in gara appassionati di automobili di tutte le età, con esperienze e capacità differenti: i semplici cittadini infatti affiancano rallysti o specialisti della pista in una competizione che esalta la precisione a scapito della velocità, inutile per fare risultato in questo caso.

La tappa varesina è esemplificativa in questo senso: tra chi ha aderito alla Eco Green ci sono campioni del rally come il malnatese Giò Dipalma – quest’anno ha vinto il “Laghi” e il “Prealpi Orobiche” – o il gaviratese Riccardo Pederzani, recente secondo classificato al “Valle Intelvi” e impegnato nel campionato italiano junior. E poi Alessandro Marchetti che partecipa (in pista) al Campionato Italiano Gran Turismo in classe GTCup o la buguggiatese Rita Sammartino, pilota di Legend Cars. Tra gli specialisti della disciplina anche il lecchese Nicola Ventura, campione tricolore 2022 della regolarità ecologica.

La 2a Varese Eco Green è la prima prova stagionale del campionato italiano energie alternative; in questo caso la specialità prescelta è la Green Hill Climb, quella cioè che prevedere un confronto in salita tra i piloti. Il programma di domenica 28 prevede l’apertura del villaggio eco expo alle 8,30 seguito dalla riunione tra i partecipanti e il direttore di gara Simone Ossola. Alle 10,30 la partenza in direzione della Valganna, il successivo giro “di calibrazione” e le due prove cronometrate in salita. Dopo una pausa di metà gara, sono previste altre due prove in Valganna mentre dopo le ore 17 sono previste la premiazione e un aperitivo. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria di ACI Varese (0332-285150).