Un anno da “green school” per l’istituto comprensivo Tommaseo di Busto Arsizio

L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio, composto dalla scuola dell’infanzia “Bandera”, dalla scuola primaria “Tommaseo” e dalla secondaria di primo grado “Prandina,” si è impegnato nell’ambito delle iniziative della Green School. In particolare, per l’anno scolastico 2022/2023 sono state svolte attività relative ai seguenti pilastri: Rifiuti, Acqua e Energia.

Sono state realizzate molteplici attività: come la giornata per il risparmio energetico “M’illumino di Meno”, come pure i “martedì della Differenza”, ovvero giornate in cui si è fatta un’opera di razionalizzazione dell’uso dell’energia elettrica. Il risparmio è stato monitorato con la lettura dei contatori prima e dopo la sensibilizzazione. L’attività di sensibilizzazione è stata rivolta non solo ai bambini ma anche alle famiglie tramite gli stessi alunni e gli avvisi istituzionali.

Per la parte dei rifiuti la scuola ha avviato una collaborazione con il Mercatino Solidale per il riuso e l’utilizzo dei materiali così da risparmiare C02 sia in fase di produzione che di smaltimento degli stessi. Con eventi tipo la “merenda sballata” per una corretta alimentazione senza conservanti e l’esclusione di materiale di imballaggio e plastico, è stato possibile notare la diminuzione di rifiuti plastici e una migliore proposta alimentare durante le merende. In quest’ottica, con la società Sodexò, che si occupa della mensa, sono stati realizzati anche laboratori destinati a tutte le classi della Scuola Tommaseo per sensibilizzare gli alunni sull’importanza del consumo della frutta e verdura, denominati “Cuochi senza fuochi”.

Per il pilastro dell’Acqua, in collaborazione esterna Acquagold, è stato promosso l’utilizzo delle casette dell’acqua così da ridurre l’uso della plastica.

Queste sono solo alcune delle attività svolte, dall’istituto comprensivo, infatti, ogni ricorrenza e anniversario, nell’ambito dell’attuazione delle misure dell’Agenda 2030, sono stati oggetto di iniziative con tanto di produzione di materiale didattico, di compiti autentici e di realizzazione di artefatti. Non sono mancate la partecipazione ad eventi esterni come a quelli di Legambiente “Puliamo il mondo”.

Non è inoltre mancata, nell’ambito dell’interdisciplinarietà, la realizzazione di progetti e laboratori di approfondimento su: Attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, Festa dell’albero, Festa della Terra, Festa dell’Acqua, etc.

Ruolo importante di coinvolgimento è stato quello degli alunni (sono stati nominati bambini come green boy o green girl) per l’uso responsabile del consumo energetico e della raccolta differenziata, o ancora ambasciatori green school per la secondaria.

Tante altre iniziative sono state intraprese collegate ad attività della scuola come quelle funzionali all’acquisto e uso delle panchine e tavoli del progetto Edu Green o ancora il coinvolgimento delle famiglie per eventuali percorsi pedibus, prima ancora che fosse avviata la consultazione dell’amministrazione comunale.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Parisini, ringrazia gli studenti e le loro famiglie per l’impegno e collaborazione e ancora il personale scolastico e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle comunali nonché quelle patrocinanti, per il supporto e la partecipazione.

Per altre informazioni sull’iniziativa e sulla scuola si rimanda al portale web della scuola (www.tommaseobusto.edu.it), al canale Youtube (link) della scuola, al giornale on line “BTP” (link) e alla pagina social https://www.facebook.com/icnicolotommaseobusto.