Un’insegnante di tedesco dell’Isis Keynes di Gazzada premiata a Berlino, è la prima italiana

Il premio “Deutscher Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ” viene assegnato ogni anno ai migliori insegnanti di tedesco che si sono distinti per impegno e dedizione nel loro lavoro, attraverso lezioni innovative. E per la prima volta, quest’anno, una docente italiana ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento.

La vincitrice del prestigioso riconoscimento è la professoressa Marina La Pietra (a destra nella foto), insegnante di tedesco all’ISIS Keynes di Gazzada Schianno, che ha ricevuto il premio nella categoria “didattica innovativa” per il progetto di gemellaggio elettronico in lingua tedesca intitolato “Vergesst die Opfer nicht – Non dimenticate le vittime”. Il progetto è stato realizzato dall’ISIS Keynes in collaborazione con la omologa tedesca Anita Hoehle (anche lei premiata) dell’istituto “Heinrich Böll” di Hattersheim am Main, nei pressi di Francoforte,.

Il progetto è inserito in un percorso di eTwinning che ha coinvolto i ragazzi delle classi 3°, 4° e 5° dell’indirizzo economico dell’ISIS Keynes per l’intero anno scolastico 2021/2022. Attraverso la piattaforma Twinspace e le tecnologie informatiche, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire i contenuti di differenti discipline (storia, diritto e relazioni internazionali) veicolati in lingua tedesca.

Dalla redazione di alcuni articoli di giornale alla realizzazione di inedite pietre d’inciampo e prodotti multimediali, tra cui il volume “Identitäten” e l’ebook “Respekt”, i ragazzi sono stati coinvolti in numerose attività volte a raccontare e ricordare le vittime dei campi di concentramento e a valorizzare il rapporto tra memoria e identità comunitaria.

La prof.ssa La Pietra ha dichiarato di essere molto felice per il premio e di essere orgogliosa del lavoro svolto dai suoi ragazzi: «Non è stato facile per loro confrontarsi su questi temi con i propri coetanei tedeschi, in lingua tedesca, a distanza, ma hanno dimostrato maturità e serietà nel sapere attualizzare certi argomenti. Nel corso del gemellaggio, si è parlato del concetto di libertà nell’Unione Europea, del significato di cittadinanza europea, della giustizia e dei Giusti d’Europa».

Grazie a questo riconoscimento, la docente italiana potrà partecipare all’Exzellenzcamp, un campus di formazione d’eccellenza per insegnanti, che si terrà il 15 e 16 giugno ad Hanau, vicino Francoforte sul Meno.

Il progetto ha ricevuto anche il riconoscimento nazionale Quality Label dall’agenzia INDIRE in Italia ed è stato premiato a Bonn, qualificandosi al 3° posto nella categoria Educazione Civica. Nato nell’ambito della cultura del ricordo (Erinnerungskultur), il progetto concorre inoltre al Quality Label Europeo, un certificato che viene conferito per l’ecc.