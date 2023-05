Uniti e Liberi: “Pronti all’opposizione, a Lonate amministrazione non all’altezza”

«Assicuriamo la nostra continua presenza e attenzione, perché non riteniamo l’attuale amministrazione all’altezza del compito che la aspetta. Abbiamo forti dubbi sulla capacità di risolvere i problemi e di affrontare le tante sfide e le problematiche che interessano il Comune di Lonate Pozzolo» . Lo dicono i quattro consiglieri comunali di Uniti e Liberi eletti a Lonate Pozzolo (Nadia Rosa, Melissa Derisi, Angelo Ferrario e Alice Sangaletti ) nelle file dell’opposizione, affiancati dall’intero gruppo di Uniti e Liberi.

«Sul tavolo ci sono temi da esaminare senza indugio, ma il nuovo sindaco si sta barcamenando nelle trattative sulle varie nomine di assessori, consiglieri delegati, capogruppo e presidente del consiglio comunale. Riteniamo che Malpensa, la SAP e la gestione dei rifiuti, per non parlare di tutti gli altri grandi temi che ci toccano come le cave o i lavori pubblici in corso, avrebbero meritato la dovuta attenzione fin dal primo giorno, invece le notizie che escono da palazzo parlano solo di poltrone da garantire per i vari componenti della lista».

«Verificheremo passo per passo ogni attività degli assessori e informeremo i cittadini costantemente, condividendo puntualmente azioni e notizie tramite i consueti canali social e promuovendo anche nuove forme di comunicazione. Metteremo nella nostra attività grande entusiasmo ed energia: siamo più motivati che mai per promuovere sempre il bene della comunità lonatese! Noi, con il nostro amore per Lonate Pozzolo, ci siamo e ci saremo sempre».

Su banchi della minoranza siedono cinque consiglieri: oltre ai quattro di Uniti e Liberi entra anche Tiziano Bonini, come candidato sindaco della lista I cittadini per i cittadini.