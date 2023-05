Varese 2050: logistica e manifattura alleanza vincente per essere competitivi

La presentazione del piano strategico #Varese 2050 alla Sala Malpensa center al Terminal 1, ultima tappa del roadshow di Confindustria Varese, qualche sorpresa l’ha riservata. Fred Alberti, docente della Liuc di Castellanza e direttore del Centro di ricerca sull’Imprenditorialità e la competitività, tra gli autori del piano strategico, ad un certo punto della sua relazione ha detto che la classifica riguardante l’ecosistema della provincia di Varese è ulteriormente peggiorata rispetto a un anno fa.

L’allievo di Michael Porter, la voce accademica più autorevole in tema di competitività dei territori, era consapevole del fatto che quell’anticipazione negativa avrebbe suscitato sorpresa nella platea di Malpensa. Del resto era già avvenuto nelle precedenti tappe del roadshow, ogni qual volta si parlasse di declino del territorio.

«Il problema non sta nella prosperità – ha spiegato Alberti – La nostra provincia è ancora un territorio prospero, ma se comparato con territori simili (Como, Lecco, Mantova, Treviso e Parma, ndr) il nostro ecosistema si posiziona al penultimo posto».

Uno degli indicatori che hanno indotto i vertici di Confindustria Varese a varare con una certa urgenza il piano strategico è stato l’indice di fermento imprenditoriale che posiziona la nostra provincia al 48mo posto, preceduta da almeno quattro ecosistemi più performanti tra i suoi pari. Un pò poco per un territorio le cui aziende manifatturiere sono state tra i simboli del boom economico del secondo dopoguerra. Il declino, seppur poco percepito, è dunque già iniziato e se non si agisce è destinato a peggiorare anno dopo anno. «Si è più competitivi – ha continuato Alberti – quando si è più innovativi, più produttivi e c’è più partecipazione della forza lavoro. Ma la competitività non si raggiunge con immediatezza. Richiede tempo, gradualità e il coinvolgimento di una pluralità di portatori di interesse».

È per questo che il piano strategico guarda al lunghissimo periodo. E riservare l’ultima tappa di presentazione a Malpensa aveva un senso perché tra le specializzazioni emergenti che danno una prospettiva al territorio c’è la logistica e i trasporti come confermano i numeri generati da Malpensa nel settore cargo. «Logistica più manifattura è l’alleanza destinata a vincere la classifica della competizione» ha detto Alberti.

Roberto Grassi, presidente di Confindustria Varese, ha illustrato le cinque linee strategiche del piano, sottolineando l’importanza di «rafforzare ulteriormente i punti di forza dell’ecosistema», tra cui c’è anche l’aeroporto della Brughiera. «La linea strategica numero 4 – ha spiegato Grassi – che fa di logistica e trasporti i driver strategici per la competitività del territorio e l’accessibilità allo stesso, lo sviluppo degli scambi commerciali e il rilancio dell’economia, ha bisogno di un aeroporto internazionale sia per il trasporto cargo che passeggeri. Malpensa è dunque un punto di forza, un elemento distintivo. Attorno a Cargo City sorgerà il porto del Nord Italia e del sud Europa per supportare e facilitar l’export delle nostre produzioni. Ecco perché siamo favorevoli e vogliamo contribuire alla realizzazione del Masterplan Malpensa 2035».